Νέος πρόεδρος στην ΕΡΤ ο Γιάννης Παπαδόπουλος

Ομόφωνα δεκτός για τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της ΕΡΤ έγινε, σήμερα Δευτέρα 5 Μαΐου, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος πρώτευσε στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

O Γιάννης Παπαδόπουλος ξεκίνησε την τηλεοπτική σταδιοδρομία του στην ΕΡΤ. Έχει εργαστεί ως ρεπόρτερ, συντάκτης επί της ύλης, κοινοβουλευτικός, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια διετέλεσε σε διευθυντικές θέσεις σε εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Παράλληλα, έχει υπηρετήσει ως στέλεχος του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας από το 1997 έως το 2021. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως σήμερα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος εκτελούσε χρέη προσωρινού προέδρου του Δ.Σ. της ΕΡΤ.

Είναι πτυχιούχος του London School of Economics στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις (BSc), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) International Βusiness Αdministration στο SOAS University of London και αυτή την περίοδο είναι υποψήφιος διδάκτορας (PhD Candidate) στα Μέσα Ενημέρωσης και την Επικοινωνία στο University of Leicester».

Πηγή: ΕΡΤ