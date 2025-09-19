Νέος γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος: «Θέλω τη δημιουργική συμμετοχή των βουλευτών μας»

Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ εξελέγη ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, που τόνισε προς τους βουλευτές του κόμματος ότι είναι υπέρ της «δημιουργικής συμμετοχής» τους.

«Χρέος όλων μας και πρωτίστως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος του κόμματος, είναι να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές της παράταξης, ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι εσαεί ο βασικός πυλώνας της πολιτικής μας ζωής, για να μπορεί να υπηρετεί την πραγματική πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού», τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος.

Επίσης, κάλεσε τους βουλευτές να αποτελούν τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες. «Η κοινωνία είναι αυστηρή μαζί μας και δικαίως. Έχει βάλει ψηλά τον πήχη και δεν έχουμε καμία δικαιολογία να περάσουμε από κάτω. Και για να πετύχουμε πρέπει οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συνεχίσουμε να αποτελούμε τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση.

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών μας, οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις τους, συνιστούν την πλέον αντικειμενική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στη βάση, για το τι ζητά ο κόσμος. Κι αυτό το έχουμε ανάγκη ως κυβέρνηση που θέτει ως πρώτο και βασικό στόχο την ευημερία των πολιτών», είπε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι είναι υπέρ της «δημιουργικής συμμετοχής» των βουλευτών στο νομοθετικό έργο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όμως, σημείωσε με νόημα ότι θεωρεί «υπερβολική τη δραματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου όταν αυτός ασκείται από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον κ. Χαρακόπουλο για τη συγκεκριμένη θέση. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε!», είπε.

Κοινές αρχές και αξίες

Υπενθυμίζοντας την πολύχρονη διαδρομή του στα κομματικά δρώμενα, ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «στην μακρά ιστορική της πορεία η Νέα Δημοκρατία απέδειξε περίτρανα ότι είναι η παράταξη με τις βαθύτερες ρίζες στον ελληνικό λαό. Και ότι τα θεμέλια που έβαλε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξαν τόσο ισχυρά που άντεξαν κρίσιμους εθνικούς και πολιτικούς κλονισμούς».

«Θεμέλια που συγκροτήθηκαν από τις αρχές του πατριωτισμού και της ελευθερίας. Αλλά και τον σεβασμό στις παραδοσιακές αξίες, όπως είναι η οικογένεια και η Ορθοδοξία, που διαχρονικά κράτησαν όρθιο το Έθνος. Θεμέλια που έθεσαν τα όρια και τους όρους της πολιτικής μας δράσης, που ανέδειξαν και τις διαφορές μας με τους πολιτικούς μας αντιπάλους», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η ΝΔ έχει θέσεις και δεν αρκείται σε στείρο λαϊκισμό, δείχνει υπευθυνότητα και όχι καταστρεπτικό τυχοδιωκτισμό και ασκεί συγκροτημένη κριτική, απέχοντας από την ισοπεδωτική απαξίωση και τοξικότητα.

«Είναι τιμή ότι η παράταξη κρατάει ζωντανά τα στοιχεία της παράδοσής μας»

«Η παράταξή μας χαρακτηρίζεται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους -συχνά με επιτιμητική διάθεση- ως συντηρητική. Για εμάς, όχι μόνο δεν είναι ψόγος, αλλά είναι τιμή το γεγονός ότι αυτή η παράταξη κρατάει ζωντανά τα στοιχεία της παράδοσής μας. Αυτά που μας συγκροτούν ως έθνος. Αλλά είναι ταυτόχρονα στην πράξη και η πλέον προοδευτική. Γιατί κατορθώνει χωρίς να απεμπολεί την ψυχή της να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παρόντος και να ανοίγει δρόμους του μέλλοντος. Γι’ αυτό δύναται να ανανεώνεται διαρκώς και να εμπλουτίζεται με νέα πολιτικά στοιχεία.

Όλα αυτά αποτελούν τη δύναμή μας. Κάτι που αποδείχθηκε όταν αναλάβαμε εκ νέου τα ηνία της χώρας έπειτα από την παροδική επικράτηση του λαϊκισμού, που εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική δυσαρέσκεια προσφέροντας ανεδαφικές υποσχέσεις», ανέφερε.