Νέα Δημοκρατία: Ο δρόμος προς την αυτοδυναμία

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία τραυματισμένη, με απώλειες σε σχέση με τις εκλογές. Ωστόσο, αυτές οι απώλειες δεν κεφαλαιοποιούνται από την αντιπολίτευση, αλλά δημιουργούν μια αυξανόμενη «γκρίζα ζώνη» αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Αυτή η «σιωπηλή πλειοψηφία» αποτελεί το κλειδί για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η Νέα Δημοκρατία, με σοβαρότητα, αξιοπιστία και με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει τη δυνατότητα να την προσεγγίσει αυτήν «γκρίζα ζώνη» την και να εξασφαλίσει ξανά την αυτοδυναμία.

Τα δύο σημεία - κλειδιά

Η Νέα Δημοκρατία, για να επιστρέψει στην αυτοδυναμία, πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις στους δύο βασικούς παράγοντες που προκάλεσαν την πτώση των ποσοστών της: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια.

Αποκατάσταση Δικαιοσύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κοινωνία απαιτεί να δει πραγματική δικαιοσύνη, όχι ποινές με αναστολή. Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και ταχύτητα, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, φέρνοντας τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης και επιστρέφοντας τα κλεμμένα. Το σύνθημα «Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» πρέπει να γίνει πράξη με το μήνυμα «Φυλακή και όλα τα λεφτά πίσω».

Αντιμετώπιση της Ακρίβειας: Παρότι η ακρίβεια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωγενείς παράγοντες, οι πολίτες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Οι σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως οι συνεχείς αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς και επιδόματα, πρέπει να επικοινωνηθούν πιο αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η Ελλάδα έχει πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται και τον πληθωρισμό να μειώνεται, κάτι που αποτελεί μια σταθερή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ωστόσο, αυτό που θέλει να ακούσει η μεσαία τάξη όσο τίποτα άλλο είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί ως προσωρινό στα πέτρινα χρόνια του μνημονίου αλλά παραμένει και όλη η μεσαία τάξη το θεωρεί άδικο. Η μείωση φόρων, και ειδικά ενός φόρου όπως ο ΕΝΦΙΑ που επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά, μπορεί να έχει ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Πέρα από την αντιμετώπιση των δυσκολιών, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αναδείξει με πιο δυναμικό τρόπο τα επιτεύγματά της, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επανεκλογή της:

Οικονομική Ανάπτυξη: Η χώρα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια των μνημονίων και βρίσκεται σε μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, η ανεργία μειώνεται σε σταθερά και η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μετά από πολλά χρόνια, το σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και οι συνεχόμενες αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης είναι αδιάψευστες αποδείξεις της επιτυχούς οικονομικής πολιτικής.

Αμυντική Θωράκιση: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο αστάθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα και ασφάλεια, με την ισχυρή αμυντική θωράκιση της χώρας να αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής.

Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στον τομέα της ψηφιοποίησης του κράτους, απλοποιώντας χιλιάδες διαδικασίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Κοινωνική Στήριξη: Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κοινωνική πολιτική, με συνεχείς αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις και στα επιδόματα για τους πιο ευάλωτους πολίτες, δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας.

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ξανά αυτοδύναμη. Ο δρόμος περνάει μέσα από τολμηρές κινήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και την πιο αποτελεσματική ανάδειξη των οικονομικών και αμυντικών επιτευγμάτων. Σε ένα περιβάλλον όπου η αντιπολίτευση δεν πείθει, η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει το μόνο αξιόπιστο κυβερνητικό σενάριο, προσφέροντας στον ελληνικό λαό τη σταθερότητα που χρειάζεται για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

*Ο Αθανάσιος Παιδής είναι, πρ. Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.