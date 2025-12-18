ΝΔ: Κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το αίτημα για την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και όλων των άρθρων και επί των τροπολογιών κατέθεσε και τυπικά στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης για την ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, ανέφερε πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία καταθέτει το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια.