Ν. Τσάφος: Το Ολλανδικό master plan για τη λειψυδρία στην Κρήτη κατατέθηκε στο τέλος του έτους

«Το Ολλανδικό master plan, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Κρήτη, έχει προδοθεί στο τέλος του 2025 και μελετάται για την αξιοποίησή του» ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο υφυπουργός, παράλληλα, πρόσθεσε ότι εκτός από τις Ολλανδικές συστάσεις υπάρχει μια σειρά από μέτρα και έργα που γίνονται στην Κρήτη από τα Υπουργεία ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς η λειψυδρία είναι κάτι που το αντιμετωπίζει ολόκληρο το νησί και όχι μόνο το Ηράκλειο.

Οι Ολλανδικές προτάσεις, είπε ο κ. Τσάφος μελετώνται και αξιολογούνται, έτσι ώστε να βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους, αλλά και να υπάρξει εναρμόνιση με τα υφιστάμενα έργα που γίνονται από φορείς και τουλάχιστον τρία Υπουργεία.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης υποστήριξε ότι η Κρήτη παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα και έντονα φαινόμενα οξυμένης λειψυδρίας και παράλληλα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει, είπε, η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, επιτάχυνση υδατικών έργων, ενίσχυση υποδομών αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού, με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με τις νέες αλλαγές και ανάγκες. Υπογράμμισε ότι έρευνες έχουν καταγράψει τις μεγάλες πιέσεις που ασκούνται από τον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα από τα καταλύματα καθώς μόλις το 9,5% των ξενοδοχείων χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό στις πισίνες.

Η λειψυδρία είπε ο βουλευτής αποτελεί δομικό και όχι συγκυριακό πρόβλημα στην Κρήτη και καθίσταται αναγκαίο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα χρονικά όρια για περιοχές ιδιαίτερα υψηλής τουριστικής και αγροτικής παραγωγής. Ο κ. Αυγενάκης επισήμανε ότι το σχετικά master plan που εκπονήθηκε από Ολλανδική εταιρεία έχει παραδοθεί και θα πρέπει να μας πείτε πως θα αξιοποιηθεί, ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από τα Υπουργεία.