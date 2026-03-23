Ν. Ταχιάος: Υλοποιούμε έργα με ρεαλισμό και δημοσιονομική υπευθυνότητα – Προτεραιότητα οι δημόσιες συγκοινωνίες

Τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης για την υλοποίηση των έργων υποδομής με όρους δημοσιονομικής υπευθυνότητας και ρεαλισμού ανέδειξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε πάνελ του 2ου Construction and Machinery Conference, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης ERGOTEC.

Αναφερόμενος στην πορεία του κατασκευαστικού κλάδου, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις τρεις διαδοχικές κρίσεις που προηγήθηκαν, η χώρα κατάφερε να ενεργοποιήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων: «Μετά τις αδυναμίες που σωρεύτηκαν στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης, ήταν απολύτως απαραίτητο να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση έργων, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μη χαθούν κρίσιμοι πόροι», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος ανέδειξε τη μετάβαση σε μια νέα γενιά έργων, με καλύτερα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης: «Σήμερα διαθέτουμε πλέον ώριμες μελέτες και αποτελεσματικότερα εργαλεία διαχείρισης. Ωστόσο, ο πολύ μεγάλος όγκος έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη απαιτεί συνεχή δημοσιονομική εγρήγορση».

Διευκρίνισε ακόμα ότι οι αντικειμενικές συνθήκες, παρότι μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεωρήσεις, δεν αναιρούν τον στόχο ολοκλήρωσης των έργων, ενώ τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της δημοσιονομικής συνέπειας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους: «Το να ολοκληρώσουμε τα έργα σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε διασφαλίσει μέχρι το πέρας τους το σύνολο των δημοσίων πόρων, οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για την ολοκλήρωσή τους. Πρόκειται για μία δύσκολη άσκηση στην οποία τα πάμε πολύ καλά. Κι επίσης, έχουμε πολλά γηρασμένα έργα στην Ελλάδα και αυτά πρέπει να τα συντηρήσουμε. Αυτό είναι από μόνο του ένα άλλο, πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, πολύ απαιτητικό και επίσης δαπανηρό», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο Υφυπουργός επεσήμανε τα εγγενή του όρια: «Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σχεδιάστηκε για έργα μεγάλης διάρκειας. Γι’ αυτό μεταφέραμε συγκεκριμένα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αξιοποιήσαμε το Ταμείο κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε έργα άμεσης προτεραιότητας και ορατής έναρξης και βιώσιμης επίτευξης των οροσήμων». Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για στρατηγικό επανασχεδιασμό, καθώς τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία δεν είναι απεριόριστα: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται σε ένα πλαίσιο όπου οι διαθέσιμες χρηματοδοτικές ενισχύσεις για τις υποδομές ήταν ήδη περιορισμένες. Τα μελλοντικά εργαλεία όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το επερχόμενο ΕΣΠΑ απαιτούν αυστηρή ιεράρχηση και ρεαλιστικό σχεδιασμό».

Ακόμη τόνισε ότι: «Όλα τα έργα υπάγονται σε αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Υπάρχουν ανώτατα όρια δαπανών και μηχανισμοί ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά», ενώ επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για δημοσιονομική σταθερότητα: «Είμαστε μια κυβέρνηση που έχει ως μία από τις πιο βασικές προτεραιότητές της τη μείωση του δημόσιου χρέους. Η ρεαλιστική προσέγγιση των αναγκών είναι ο μόνος δρόμος».

Επιπλέον, ο κ. Ταχιάος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ ως εργαλεία χρηματοδότησης και συντήρησης υποδομών: «Οι παραχωρήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, γιατί διασφαλίζουν όχι μόνο την κατασκευή, αλλά και τη σωστή συντήρηση των έργων. Οι πρότυπες προτάσεις είναι εργαλείο σχεδιασμού και ωρίμανσης και όχι χρηματοδότησης». Επικαλούμενος το παράδειγμα της Εγνατίας Οδού, σημείωσε ότι «οι ανάγκες βαριάς και τακτικής συντήρησης απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες ο παραχωρησιούχος έχει το οικονομικό ενδιαφέρον, να υλοποιήσει διασφαλίζοντας ότι δεν θα παραγάγουν επιπλέον κόστη, ενώ παράλληλα, θα αντέξουν στο χρόνο».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών. «Κλειδί για την Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες και, αν υπήρχαν πραγματικά ανεξάντλητοι πόροι, το κύριο έργο το οποίο έπρεπε να χρηματοδοτηθεί, για την Αθήνα, είναι η επέκταση του μετρό. Προτεραιοποιούμε τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας και η Κυβέρνηση κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και τα αποτελέσματα είναι ήδη ευδιάκριτα», είπε. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία και άλλων επενδύσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα των πόλεων, «την ώρα που πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια και αυτό είναι η πιο δύσκολη άσκηση που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Η παρουσία του Υφυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της Έκθεσης ERGOTEC, στην εναρκτήρια εκδήλωση της οποίας παρέστη μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, απευθύνοντας χαιρετισμό.