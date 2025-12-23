Ν. Ρωμανός: Θεωρώ ότι οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι οι πολίτες πρέπει να πάνε στους τόπους των διακοπών τους

Στα αγροτικά μπλόκα και το πόσο θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις εν μέσω των γιορτών των Χριστουγέννων αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 την Τρίτη ο Νίκος Ρωμανός.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Νομίζω ότι το βασικό πρόταγμα για όλους είναι να μπορούν οι πολίτες να πάνε στους τόπους των διακοπών τους για αυτές τις λίγες μέρες των Χριστουγέννων, ανεπηρέαστοι κατά το δυνατόν από τα μπλόκα. Θεωρώ ότι και οι αγρότες το καταλαβαίνουν αυτό και θα δείξουν τη δέουσα σοβαρότητα. Αφού δεν θέλουν να ακούσουν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, τουλάχιστον ας ακούσουν τους φορείς της περιοχής τους, τους επιχειρηματίες, τους εστιάτορες, τους ξενοδόχους, τα επιμελητήρια και ούτω καθεξής που μιλάνε για τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παράταση αυτής της κατάστασης για την οικονομία τελικά για όλους μας, για όλη την κοινωνία. Καμία μορφή κινητοποιήσεων δεν μπορεί να λαμβάνει αντικοινωνικά χαρακτηριστικά».

«Η πλειονότητα των αιτημάτων τα οποία είναι λογικά και έχουν βάση, είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε είναι σε τροχιά υλοποίησης, άρα θα ήταν, θεωρώ, αντικείμενο ενός δημιουργικού διαλόγου η επίλυσή τους. Το να αρνείσαι τον διάλογο όταν θες πραγματικά την επίλυση ζητημάτων εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πώς υπηρετείς αυτά τα αιτήματα αρνούμενος στον διάλογο. Σε κάθε περίπτωση ήδη εκπληρώνονται η πλειονότητα των αιτημάτων», σημείωσε ο κ. Ρωμανός.

«Είμαστε η κυβέρνηση που διαχρονικά έχει δείξει ότι και ακούει και εμβληματικά αιτήματα των αγροτών τα έχει κάνει πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση, λύνοντας και αίροντας παθογένειες και προβλήματα που βρήκαμε από το παρελθόν. Θυμίζω ότι εμείς μονιμοποιήσαμε την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, εμείς μονιμοποιήσαμε και μειώσαμε ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα και ούτω καθεξής. Εμείς μειώσαμε φόρους και για τους αγρότες. Μειώσαμε προκαταβολή φόρου και για τους αγρότες, αίροντας πράγματα τα οποία έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις επιβαρύνοντας τους αγρότες. Άρα λοιπόν, την αξιοπιστία μας την έχουμε δείξει. Το πώς υπηρετούμε τους αγρότες το έχουμε δείξει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. (…) Δεν θεωρώ λογικό να ζητάς να μην πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όταν όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι υπήρχε ένα μη υγιές πλαίσιο και ακούγαμε και την κριτική γιατί δεν αλλάξαμε αυτό το μη υγιές πλαίσιο νωρίτερα και τώρα που το αλλάζουμε μας λένε μην το αλλάξετε. Αυτό είναι παράλογο» συμππλήρωσε ο κ. Ρωμανός.

Κληθείς να σχολιάσει ένα δημοσίευμα στο διαδίκτυο το οποία αναφέρει ότι ο ίδιος ο κ. Ρωμανός είχε εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με αγροτοσυνδικαλιστές και ιδιαίτερα με τον κύριο Ανεστίδη, ο οποίος άφησε αιχμές για εκδικητική διάθεση από το Μαξίμου, έκανε λόγο χαρακτηριστικά για «αστειότητες».

«Θα σταλούν εξώδικα άμεσα. Γράφει ένας κύριος που ούτε γνωρίζω, παίρνει ένα ψευδές δημοσίευμα και κάνει και μια ολόκληρη ανάλυση επεκτείνοντας ουσιαστικά το ψευδές αυτό δημοσίευμα.

Εγώ δεν ξέρω ούτε τον κύριο Ανεστίδη, ούτε τον συγκεκριμένο κύριο που γράφει ούτε έχω εμπλακεί ποτέ με αυτά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα ακολουθήσω την νόμιμη οδό.

Τα πάντα διαψεύδω, είναι για γέλια και δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι προφανώς, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως υπερασπιστές των αιτημάτων των αγροτών, προφανώς δεν υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτά τα αιτήματα» τόνισε ενώ επισήμανε πως δεν είχε προσωπική επαφή με κανέναν.

Προφανώς μπορεί να δέχομαι καθημερινά πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πάρα πολύ κόσμο και ούτω καθεξής. Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τους συγκεκριμένους κυρίους, ποτέ δεν έχω κάνει κανενός είδους επαφή.

Από την άλλη, για να πάω και στη μεγάλη εικόνα των ελέγχων, γιατί καταλαβαίνω ότι άνοιξε μία συζήτηση για το αν κάποιοι ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις και αυτοί οι κάποιοι είναι οι ίδιοι που πρωταγωνιστούν φωνάζοντας κατά της κυβέρνησης και πιθανόν έχοντας και το αίτημα το οποίο σχολίασα πριν και καυτηρίασα πριν σχετικά με την μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν θεωρώ ότι είναι η πλειονότητα των αγροτών προφανώς, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτούς ο κύριος Ανεστίδης, φαντάζομαι θα το δείξει η έρευνα που διαβάζω ότι είναι εν εξελίξει, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έπαιρναν επί χρόνια λεφτά τα οποία δεν δικαιούνταν και προφανώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού, αυστηροποιείται και πλέον μικραίνει αυτή η περίμετρος των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αυτά τα λεφτά και σίγουρα βγαίνουν εκτός αυτοί οι οποίοι τα έπαιρναν αδίκως. Εννοείται ότι ξεβολεύονται και εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία και ούτω καθεξής. Δεν θεωρώ όμως ότι πρέπει να διαιωνίζεται ένα μη υγιές πλαίσιο και πρέπει να αποφεύγουμε το να το εξυγιάνουμε» συμπλήρωσε ο κ. Ρωμανός.

Ως προς μια παρεμφερή κριτική, για εκδικητική διάθεση της ΑΑΔΕ σε ό,τι αφορά την έρευνα στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, όπου πρόεδρος είναι η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Ρωμανός ανέφερε τα εξής:

«Εκεί, απ’ ό, τι κατάλαβα και διάβασα και από όσο μπορώ να γνωρίζω, προέκυψαν επώνυμες καταγγελίες συγκεκριμένες σχετικά με τον εν λόγω σύλλογο. Κατάλαβα ότι σε συνέχεια των επώνυμων καταγγελιών από άλλους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, προχώρησε μια έρευνα. Δεν καταλαβαίνω πάλι γιατί είναι αρνητικό ή γιατί πρέπει κάποιος να εξαιρείται από οποιαδήποτε έρευνα, πολύ περισσότερο όταν αυτή η έρευνα έρχεται μετά από επώνυμες καταγγελίες γονέων που έχουν χάσει τα παιδιά τους στο ίδιο δυστύχημα για το οποίο δημιουργήθηκε ο εν λόγω σύλλογος».

Σχετικά με το πώς μπορεί να εξελιχθεί το αδιέξοδο αγροτών με την κυβέρνηση, ο κ. Ρωμανός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει μια πολύ ξεκάθαρη διττή γραμμή, «από τη μία, ναι στον διάλογο, ναι στην αναζήτηση λύσεων μέσα στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά και μέσα στα πλαίσια του μη εκτροχιασμού του δημοσιονομικού. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων να κάνει δεκτά αιτήματα τα οποία για να γίνουν δεκτά θα αφαιρέσουν ή θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε άλλες κοινωνικές ομάδες ή θα εκτροχιάσουν πολύ περισσότερο δημοσιονομικά τα αποθέματα που θα στερηθούν άλλες κοινωνικές ομάδες. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης των βέλτιστων λύσεων και από την άλλη μια απαραίτητη επίδειξη μία στάσης από τους αγρότες, η οποία θα δείξει ότι πραγματικά επιδιώκεται η αναζήτηση λύσεων και ότι γίνεται σεβαστή η υπόλοιπη κοινωνία, νομίζω ότι σε αυτή την ισορροπία, πάνω σε αυτή τη γραμμή κινούμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε».

Όσο αφορά το γεγονός ότι παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις πως δεν θα επιτρεπόταν να κλείσουν δρόμοι και λιμάνια, εν τέλει έγιναν τέτοιες κινήσεις, ο κ. Ρωμανός επισήμανε ότι αυτεπαγγέλτως κινήθηκαν διαδικασίες για περιπτώσεις ανοίγματος μπαρών, απαγόρευσης κατάληψης συγκεκριμένων διόδων, επικοινωνίας διασυνοριακών και ούτω καθεξής. «Αλλά πρακτικά και επιχειρησιακά, αν βρεθεί κάποιος να μου πει πώς μπορεί κάποιος να αφαιρέσει από τις εθνικές οδούς χιλιάδες τρακτέρ και αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη χώρα που να έχει γίνει αυτό, εγώ είμαι έτοιμος να το ακούσω. Άρα να είμαστε ρεαλιστές. Και βλέπετε και τι γίνεται και στις Βρυξέλλες και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι ένα ζήτημα δηλαδή που αφορά μόνο την Ελλάδα και οι ακραίες κινητοποιήσεις επίσης δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, όπως και τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα.

Άρα λοιπόν, ρεαλιστικά αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η κυβέρνηση στα πλαίσια και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και του ότι οφείλει να υπηρετεί όλους τους πολίτες, πρωτίστως στο συγκεκριμένο ζήτημα, όλους τους αγρότες και επιμένω όλους τους αγρότες, γιατί δεν είναι όλοι οι αγρότες στα μπλόκα αλλά και όλους τους πολίτες, όλους αυτούς δηλαδή που θίγονται από αντικοινωνικές κινητοποιήσεις, νομίζω ότι με αυτή τη λεπτή ισορροπία και τη δύσκολη, γιατί είναι πολύ εύκολο να είσαι αντιπολίτευση και να φωνάζεις και να δείχνεις και μια υποκρισία λέγοντας τη μια μέρα το ένα και την άλλη το άλλο, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κυβέρνηση και να πρέπει να βρεις λύσεις πάνω σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και ότι πάνω σε αυτή τη γραμμή που ήδη έχουμε πορευτεί θα συνεχίσουμε και θα πάνε όλα όσο καλύτερα γίνεται» είπε καταλήγοντας ο κ. Ρωμανός.