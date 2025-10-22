Ν. Ρωμανός: Όταν η τυφλή αντιπολιτευτική εμμονή συναντά την ασχετοσύνη, τότε απλώς αυτοεξευτελίζεσαι

Με σχετική ανάρτηση του στο X, o διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, έκανε λόγο για «αντιπολιτευτική εμμονή» και αυτοεξευτελισμό χρηστών του μέσου οι οποίοι κατέκριναν την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου το βράδυ της Τρίτης.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες, δημοσιεύσεις των οποίων παραθέτει ο Νίκος Ρωμανός, έσπευσαν να κατακρίνουν την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ακριβή γνώση των στίχων του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στίχους από το κομμάτι «Θαλασσογραφία» με χαρακτηριστικό στίχο το «φύσα θάλασσα πλατιά». Ο συγκεκριμένος στίχος αποτελεί και τίτλο του ομωνύμου κομματιού του Μάνου Χατζιδάκι, με αποτέλεσμα οι χρήστες να νομίζουν λανθασμένα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, κατά τον αποχαιρετισμό του στον Διονύση Σαββόπουλο, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ανήκει στον Μάνο Χατζηδάκι.

Ο Νίκος Ρωμανός σχολίασε χαρακτηριστικά πως «Όταν η τυφλή αντιπολιτευτική εμμονή συναντά την ασχετοσύνη ή την πεποίθηση ότι απευθύνεσαι σε άσχετους. Και δεν μπορείς να το τιθασεύσεις ούτε μπροστά σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Τότε απλώς αυτοεξευτελίζεσαι».