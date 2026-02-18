Ν. Πλακιάς: Ποιος τρελός θα κάνει λαθρεμπόριο ξυλολίου για 200 ευρώ; - Μου ζήτησε συγγνώμη ο κ. Παπαδημητρίου

«Και τότε το περίφημο ξυλόλιο. Εγώ όταν άκουσα για ξυλόλιο μετά και ρώτησα “Καλά ρε παιδιά πόσο κάνει ένα λίτρο ξυλόλιο”; Και μου είπαν 20 λεπτά. Καλά, τρελός είναι; Ποιος τρελός θα κάνει λαθρεμπόριο ξυλολίου 10 τόνους με 20 λεπτά για 200 ευρώ;», ανέφερε ο κ. Νίκος Πλακιάς για το περιβόητο δήθεν φορτίο με ξυλόλιο στη μοιραία αμαξοστοιχία στα Τέμπη , ενώ αποκάλυψε γιατί του ζήτησε συγγνώμη ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Πλακιά στο Πρώτο Θέμα:

«Και τότε το περίφημο ξυλόλιο. Εγώ όταν άκουσα για ξυλόλιο μετά και ρώτησα “Καλά ρε παιδιά πόσο κάνει ένα λίτρο ξυλόλιο”; Και μου είπαν 20 λεπτά. Καλά, τρελός είναι; Ποιος τρελός θα κάνει λαθρεμπόριο ξυλολίου 10 τόνους με 20 λεπτά για 200 ευρώ; Θα κάτσει και θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία; Ξαφνικά, οι 20 τόνοι γίναν 10, οι 10 γίναν 5 γίναν 2,5… Μέσα στην ηλεκτράμαξα πήγαν να μπερδέψουν τους μηχανοδηγούς της εμπορικής.

Στο περίφημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που βγήκα εγώ με τον δικηγόρο και το αμφισβητήσαμε. Πήγαν να φορτώσουν ένα φορτίο και να σου πω κάτι; Πρώτη φορά θα το πω σε σας. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κύριος Παπαδημητρίου, όταν έφυγε από πρόεδρος ζήτησε να με βρει, ξέρεις τι μου είπε; Συγγνώμη, κύριε. Λέω γιατί; Ξέρετε εσείς, μου λέει. Λέω, για το πόρισμα, για το φορτίο, Ναι, μου λέει. Δέχτηκα πιέσεις κύριε Πλακιά, μου λέει. Από πολλούς και διάφορους»