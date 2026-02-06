Ν. Πλακιάς εναντίον Αποστολόπουλου: Αυτός δεν έβγαζε φωτογραφίες με την Καρυστιανού; - Το σχόλιο του ακτιβιστή κατά της
06/02/2026 • 21:07
Κατά του ακτιβιστή-διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου καταφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή σχόλιο του πρώτου στο Facebook όπου ζητούσε από τη Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο. 

Ο Νίκος Πλακιάς από την πλευρά του διερωτήθηκε γιατί ο Ιάσονας Αποστολόπουλος δεν ανέβασε το σχόλιό του στην πλατφόρμα X και μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον ίδιο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».

Νωρίτερα, κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος της ζήτησε να ανασκευάσει την αναφορά της περί «παράνομων εισβολών» αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;».

 

ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ