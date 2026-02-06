Ν. Πλακιάς εναντίον Αποστολόπουλου: Αυτός δεν έβγαζε φωτογραφίες με την Καρυστιανού; - Το σχόλιο του ακτιβιστή κατά της

Κατά του ακτιβιστή-διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου καταφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή σχόλιο του πρώτου στο Facebook όπου ζητούσε από τη Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο.

Ο Νίκος Πλακιάς από την πλευρά του διερωτήθηκε γιατί ο Ιάσονας Αποστολόπουλος δεν ανέβασε το σχόλιό του στην πλατφόρμα X και μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον ίδιο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».

Γιατί δεν το ανεβάζει στο Χ ;

Ο @Iasonas_Apost τι φοβάται;

Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαζε φωτογραφίες με την Μαρία ;

Τώρα την κατηγορεί και αυτός ; — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) February 6, 2026

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος της ζήτησε να ανασκευάσει την αναφορά της περί «παράνομων εισβολών» αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;».