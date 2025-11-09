Ν. Παπαϊωάννου: Δεύτερη ευκαιρία στους «αιώνους φοιτητές» που θέλουν να συνεχίσουν

Για τη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών», καθώς και για την εξυγίανση των πανεπιστημίων, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Παπαϊωάννου αρχικά σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία έξι χρόνια κάνει κινήσεις και βάζει το «τρένο στη ράγα», έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, πέρα από εξωστρεφές διεθνοποιημένο, να γίνει και σύγχρονο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μη ενεργούς φοιτητές, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι η διαγραφή δεν είναι οριζόντια και ότι δίνονται ευκαιρίες και μία και δύο και τρεις σε όσους θέλουν να συνεχίσουν κάτω από προϋποθέσεις.

«Προφανώς υπάρχουν φοιτήτριες και φοιτητές γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια από το 1935. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ», ανέφερε αρχικά ο κ. υφυπουργός παιδείας, σημειώνοντας ότι

«Τη δεκαετία του '70 και του '80 βλέπουμε γύρω στους 80.000 τέτοιους φοιτητές, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους πήραν μια άλλη ρότα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, τι ερχόμαστε και κάνουμε; Γίνεται πράξη ο νόμος του 2021; Όμως πώς; Με ποια κοινωνικά κριτήρια; Με κοινωνικό και ακαδημαϊκό πρόσημο, έτσι ώστε όσες φοιτήτριες και φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον από το 21 και μετά, άσχετα πότε μπήκαν στο Πανεπιστήμιο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Δεν ήρθαμε όπως όριζε ο αρχικός νόμος, τέλος Σεπτεμβρίου με την λήξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου να τους διαγράψουμε. Δόθηκαν ευκαιρίες λοιπόν, γιατί πραγματικά πολλά από αυτά τα παιδιά εργάζονται και προσωπικά τους τιμώ και θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

Για τον αριθμό των αιώνιων φοιτητών, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε: «Ως απόλυτος αριθμός συνολικά ήταν περίπου στις 335.000. Από αυτούς, οι περίπου 35.000 με 40.000 ξεκίνησαν την προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το τελικό νούμερο θα το ξέρουμε τέλος Δεκεμβρίου, όπου τότε υποχρεούνται τα πανεπιστήμια να ενημερώσουν το υπουργείο για τον ακριβή αριθμό των διαγραφέντων, αλλά και εκείνων οι οποίοι εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις. Και αν κάποιους από αυτούς δεν πρόλαβε να τελειώσει, δίνεται άλλος ένας χρόνος. Άλλες τρεις εξεταστικές για να ολοκληρώσει τις σπουδές του».

Επιπλέον, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι αυτή η ευεργετική διάταξη του ενός έτους δεν ισχύει μόνο για τους παλιούς, αλλά και για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που είναι τώρα μέσα στον Ν+2 και + 3.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πρώτον τον εξορθολογισμό των φοιτητικών καταλόγων, να γνωρίζουν δηλαδή ποιοι τελικά είναι ενεργοί φοιτητές οι οποίοι είναι άνεργοι και δεύτερον με βάση τον εξορθολογισμό των φοιτητικών καταλόγων θα μπορούν και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πανεπιστήμια έτσι ώστε να καταταγούν αυτά στις διεθνείς κατατάξεις να είναι τέτοια που να μην επηρεάζουν την κατάταξη του κάθε πανεπιστημίου και σε τελική ανάλυση αυτό το οποίο χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο διεθνές πανεπιστήμιο, όπως σε όλα του κόσμου.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε «Από τη στιγμή που το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν αναθεωρήθηκε, ήταν προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από πριν το 2019, ότι θα γίνει η προσπάθεια να εγκατασταθούν στην πατρίδα μας και να λειτουργήσουν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων και αυτή η προγραμματική θέση της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού έγινε πράξη και θεωρώ ότι είναι μία από τις ιστορικότερες μεταρρυθμίσεις στην Ανώτατη εκπαίδευση».

Επιπλέον, ο υφυπουργός παιδείας σημείωσε ότι οι μοναδικές χώρες που δεν είχαν τέτοια ιδρύματα ήταν η Ελλάδα και η Κούβα.

«Ήδη με αυστηρές ακαδημαϊκές προδιαγραφές επελέγησαν τα 4 από τα 12 ξένα πανεπιστήμια που είχαν υποβάλει φακέλους. Δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα οκτώ δεν είναι καλά. Σημαίνει ότι οι φάκελοι που υπέβαλαν χρειάζονται κάποια βελτίωση, άρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξανά. Το επόμενο βήμα είναι να έρθουν και άλλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε φακέλους και πολλά άλλα πανεπιστήμια της αλλοδαπής που θα θέλουν να εγκατασταθούν εδώ και αρχίζει και δημιουργείται μια κουλτούρα τέτοια, έτσι ώστε γιατί ο Έλληνας φοιτητής να επιλέξει το ίδιο πανεπιστήμιο κάπου στην Ευρώπη και από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να βρει αυτό το πανεπιστήμιο στην πατρίδα μας, να φύγει έξω και να έχουμε και εκροή συναλλάγματος.

Το τελικό βήμα σε μετά θα είναι προφανώς και η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που είναι μια πάγια θέση και πάγια άποψη της Νέας Δημοκρατίας».

Για το καθεστώς που θα ισχύσει για τις Νομικές σχολές, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε: «Έχουμε τρεις νομικές σχολές σε δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο και Δημοκρίτειο. Επτά Ιατρικές, γιατί δεν συζητάμε και για την Ιατρική που πήρε άδεια ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου;»

«Το γνωστικό αντικείμενο της Νομικής υπόκειται αυτή τη στιγμή στην αξιολόγηση Επιτροπής της ΕΘΑΑΕ. Το αποτέλεσμα θα το δούμε λίαν συντόμως», σημείωσε.

«Όταν δίνω τη δυνατότητα σε κάποιο πανεπιστήμιο να έρθει, δεν θα του επιβάλλω και την επόμενη στιγμή ποια τμήματα θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει. Θα υποβάλλει τους φακέλους και τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και όπως η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ ενέκριναν τα πανεπιστήμια, θα εγκρίνουν και τα προγράμματα σπουδών», κατέληξε.