Ν. Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ενισχύει τους εργαζόμενους

Στα εργασιακά ζητήματα στα οποία αναφέρεται το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Κεραμέως ανέφερε μεταξύ άλλων για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ότι έχει δύο βασικούς πυλώνες να ενισχύσει τους εργαζόμενους με πολλές διατάξεις ενισχυτικές, αναφέροντας για παράδειγμα ότι ένας εργαζόμενος γονέας θα μπορούσε να δουλεύει τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με την ανάλογη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.



Σημείωσε πως «επεκτείνει το δικαίωμα το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Να σας το πω συγκεκριμένα. Για πάρα πολλά χρόνια μια γυναίκα για να μπορέσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας έπρεπε να έχει 200 ένσημα από το ίδιο ταμείο, λίγο πολύ από τον ίδιο εργοδότη».

«Κι εμείς ρωτάμε γιατί από τον ίδιο Τι μας ενδιαφέρει αν έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο, σε τρείς; Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει, γιατί το επίδομα κυοφορίας και λοχείας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Άρα το αν θα έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο, σε τρεις μας είναι αδιάφορο. Μας ενδιαφέρει αν έχει δουλέψει. Πάμε και το επεκτείνουμε αυτό. Άρα επεκτείνουμε τις δικαιούχους του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε πως το θέμα του 13ωρου είναι ένα μέτρο – μία δυνατότητα μόνο για 37 ημέρες το χρόνο, μέχρι τρεις ημέρες το μήνα.

Εκτίμησε ότι κλάδοι που έχουν ζήτηση εργαζομένων είναι αυτοί στους οποίους ενδέχεται να εφαρμοστεί, ενώ συμπλήρωσε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά εργαζόμενους σε ένα εργοδότη και θα παίρνουν 40% οι εργαζόμενοι για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, ενώ μέχρι σήμερα όσοι δουλεύουν σε δύο εργοδότες δεν παίρνουν ανάλογη προσαύξηση.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της τόνισε ότι 0,1% των επιχειρήσεων αξιοποίησαν την ρύθμιση για έκτακτη βάρδια, που αρχικά ξεσήκωσε θύελλα ως εξαήμερη εργασία.

Παράλληλα η υπουργός Εργασίας είπε πως απαιτείται συμφωνία για τις ρυθμίσεις περί 13ωρου και αν απολυθεί εργαζόμενος για την άρνησή του στον εργοδότη, το βάρος σε δικαστική προσφυγή πέφτει στον εργοδότη.

Επίσης, σχολίασε ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8% και ότι οι επιχειρήσεις τρέμουν τις αποχωρήσεις εργαζομένων γιατί έχει μειωθεί η δεξαμενή από την οποία τους αντλούσαν.

Σαν κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και αυτή τη στιγμή προστατεύει περίπου δύο εκατομμύρια εργαζόμενους, σε σταθερούς χώρους εργασίας.

Σχολίασε πως: «Μια ρύθμιση που φέραμε στο πλαίσιο εφαρμογής της κάρτας εργασίας ήταν η κατάργηση όλων των προσαυξήσεων σε ασφαλιστικές εισφορές, σε υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες.Να κάνουμε πιο φτηνό το κόστος, όχι την αμοιβή. Προσέξτε, η αμοιβή παραμένει αυξημένη.

Να το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος σε ένα εστιατόριο και αμείβεται με 6 ευρώ την ώρα.

Αν δουλέψει την Κυριακή η νομοθεσία προβλέπει και σωστά το προβλέπει προσαύξηση στην αμοιβή του εργαζομένου κατά 75%.

Γιατί; Γιατί ο άνθρωπος στερείται την Κυριακή του; Πολύ σωστά.

Οι εισφορές που θα πληρώσει στα ασφαλιστικά ταμεία για την εργασία την Κυριακή μέχρι πρότινος υπολογίζονταν με το 75% και αυτές, ενώ με τη ρύθμιση που φέραμε, παρότι παίρνει +1 5% εργαζόμενος στα ασφαλιστικά ταμεία, αποδίδει το κανονικό του ημερομίσθιο».

Δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι υπερωρίες κατά 755% στον τουρισμό και κατά 300% στην εστίαση.

Συνομιλούμε πέντε μήνες με κάθε κλάδο για να ισχύσει η ψηφιακή κάρτα εργασίας και λαμβάνουμε υπόψιν τις παρατηρήσεις τους. Χρειάζεται μία περίοδος προσαρμογής, δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Μιλώντας για την κατάτμηση της άδειας, είπε ότι η σχετική διάταξη δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον εργαζόμενο. Δήλωσε επίσης ότι αφορά το αίτημα του εργαζόμενου για ρύθμιση της άδειας και ότι στην αγορά εργασίας, ο εργαζόμενος είναι σε μεγαλύτερη θέση ισχύος από ότι πριν πέντε χρόνια.

Ως προς το θέμα της δεύτερης δουλειάς που επιδιώκουν αρκετοί εργαζόμενοι, ανέφερε πως αυτό είναι αποτέλεσμα ότι συμβαίνει επειδή αρκετοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και για αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε ανάλογα μέτρα, όπως αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση ασφαλιστικών εισφορών (άλλο μισό τοις εκατό θα μειωθούν έως το 2027), μείωση φόρων, ώστε να μεγαλώσει η πίτα που είναι το διαθέσιμο εισόδημα.

«Η μεγάλη αγωνία των πολιτών που μας παρακολουθούν για το πώς θα βγει ο μήνας και γι αυτό η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να αυξάνονται οι μισθοί, είτε μιλάμε για τον κατώτατο μισθό που ορίζει με κυβερνητική απόφαση, είτε μιλάμε για τον μέσο μισθό που προκύπτει από την ίδια την αγορά», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση γιατί δεν έχει προχωρήσει το θέμα της σύναψης ΣΣΕ, είπε ότι διεξάγεται πλούσιος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο οδικό χάρτη έως τέλος του χρόνου. Ακολούθως ανέφερε ότι ήδη ξεκίνησαν κλάδοι όπως ο κλάδος του μετάλλου και ο τραπεζικός τομέας, που πρόσφατα υπεγράφησαν ΣΣΕ.

Συνέχισε λέγοντας πως θέλουμε ο κατώτατος μισθός να είναι μόνο ένα δίχτυ ασφαλείας και ο μέσος μισθός έχει σταθερά ανοδική πορεία, ενώ η μείωση της ανεργίας, είναι ο στόχος ώστε να έχουμε μία κοινωνία εργαζομένων και όχι ανεργίας. Στην ανεργία βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών. Στο πρώτο επτάμηνο του 2025 έχουμε το μεγαλύτερο ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στην ιστορία της Ελλάδας.

Η ΔΥΠΑ έχει κερδίσει πολλά κονδύλια στο να επιδοτεί την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Επίσης, μιλώντας για τη φυγή νέων στο εξωτερικό, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει από το υπουργείο Εργασίας μία δραστηριότητα που αναδεικνύει μέσω εκδηλώσεων στο εξωτερικό και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα, για να τους προσελκύσουν πίσω στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά δήλωσε πως: «Ως Υπουργείο Εργασίας οργανώνουμε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο που έφυγαν πολλοί συμπατριώτες μας τα χρόνια της κρίσης. Τους φέρνουμε σε επαφή, αναδεικνύουμε επαγγελματικές ευκαιρίες. Η τελική απόφαση είναι δική τους, για το αν θα επιστρέψουμε, αν θα επιστρέψουμε.

Πήγαμε στο Λονδίνο, πήγαμε στο Άμστερνταμ, πήγαμε στο Ντίσελντορφ, πήγαμε στη Στουτγκάρδη. Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη διευκολύνει στη διαδικασία ελέγχου για την καταγραφή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων», είπε η κ. Κεραμέως.

Ακολούθως τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και συμπλήρωσε πως: «Όλοι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στο 50%. Η αύξηση θα είναι αναλόγως το ποσοστό που απομένει ως προσωπική διαφορά, αλλά πάντως όλοι θα δουν αύξηση και από 1ης Ιουλίου 27 πλέον θα ενσωματώνουν πλήρως την ετήσια αύξηση, η οποία θυμίζω, προκύπτει από τον ρυθμό ανάπτυξης».