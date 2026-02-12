Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν με παρεμβάσεις τους κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», λόγω της εμπλοκής του προέδρου της ΓΣΕΕ με όσα διερευνώνται για τα Προγράμματα Κατάρτισης και το ότι συνυπέγραψε την Κοινωνική Συμφωνία ως εθνικός εταίρος. Το αίτημα απορρίφθηκε από τη ΝΔ.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι το θέμα της Κοινωνικής Συμφωνίας και το τι έχει γίνει με τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η υπόθεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης είπε «είναι ένα θέμα που αφορά το φυσικό πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου που όπως όλοι ξέρουμε έχει λάβει ένα Ειδοποιητήριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, ως φυσικό πρόσωπο. Και βεβαίως θα πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης».

Η διαχρονική θεσμική συνεργασία της Πολιτείας με όλους του εθνικούς κοινωνικούς εταίρους - είπε η υπουργός- είναι ένα άλλο ξεχωριστό θέμα. Η συνεργασία Πολιτείας και κοινωνικών εταίρων για τα Προγράμματα Κατάρτισης σημείωσε η κ. Κεραμέως «απορρέει από το πλαίσιο της συνεργασίας που θέτει η ίδια η ΕΕ, επειδή εκείνοι ξέρουν καλύτερα την αγορά εργασίας».

Η υπουργός απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι «καταλαβαίνω τη δεινή θέση που βρίσκεται» απέναντι σε αυτή την Κοινωνική Συμφωνία «λόγω σαφώς, σαφέστατα του κ. Παναγόπουλου αλλά και του πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά, που είναι μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και ήρθε στην ακρόαση και επί λέξει μας είπε ότι "αισθάνθηκαν απαίσια και θα το λέω μέχρι να πεθάνω" γιατί εδώ έχουμε κάτι το πρωτοφανές. Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε μια εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην οποία συμφώνησαν κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, η οποία ανοίγει την δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών και εσείς την επικρίνετε».

Η κ. Κεραμέως ζήτησε από την αντιπολίτευση να συζητήσει για το εάν θέλει τις ΣΣΕ και όχι να υπεκφεύγει σε άλλα θέματα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως από την αριστερά έως την άκρα δεξιά» και πρόσθεσε πως «από τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων αισθάνθηκα σαν να μην υπάρχει ένα νομοσχέδιο όπου η Κυβέρνηση κατάφερε για πρώτη φορά να επιτευχθεί η Συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους». Ακόμα καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι «αντί να συζητάμε για κάτι που έρχεται και ενισχύει τις ΣΣΕ, που καταργεί την μερική μετενέργεια επαναφέροντας το προ-μνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας, συζητάμε για άλλα θέματα, που προφανώς είναι υπαρκτά και θα τα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη». Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «όποιο κόμμα σήμερα καταψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο στην ουσία καταψηφίζει την Συμφωνία και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή όλοι σας είστε απέναντι τον Έλληνα εργαζόμενο».

Η συζήτηση συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων. Συνολικά έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 67 βουλευτές για να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου.