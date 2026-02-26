Ν. Καρανίκας: Ούτε πήγα ΝΔ ούτε πληρώνομαι από τον Αδωνι, αναξιόπιστο το ΠΑΣΟΚ, σε σήψη η αριστερά

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε στην κριτική που του ασκείται ο Νίκος Καρανίκας κάνοντας λόγο για παρακμιακή αντιπολίτευση, για Αριστερά σε σήψη και για ένα ΠΑΣΟΚ αναξιόπιστο που δεν αρθρώνουν πειστικό λόγο. «Ως αντιπολίτευση κατάφεραν να θεωρείται δικαίως ο Μητσοτάκης ως η καλύτερη πρόταση μπροστά στο φόβο για το χειρότερο» γράφει χαρακτηριστικά.

Με αιχμές προς την αντιπολίτευση απάντησε ο Νίκος Καρανίκας στην κριτική που του ασκείται, κάνοντας λόγο για «αναξιόπιστο πασόκ» και «αριστερά σε σήψη και παρακμή», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Ως αντιπολίτευση κατάφεραν να θεωρείται δικαίως ο Μητσοτάκης ως η καλύτερη πρόταση μπροστά στο φόβο για το χειρότερο».

Η ανάρτηση Καρανίκα:

«Για να εξηγούμαστε και για να μη παρεξηγούμαστε. Ας συστηθούμε. Ούτε πήγα νδ , ούτε είμαι με τη νδ, ούτε πληρώνομαι από την νδ και τον Αδωνι όπως διαδίδει συκοφαντικά ο Πολάκης της παρακμιακής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την σήψη και την κριτική που τους ασκώ. Οταν μου ζήτησε ο ίδιος ο Τσίπρας να κατέβω στην Αθήνα για να μπω στη κυβέρνηση με γνώριζε πάρα πολύ καλά. Γνώριζε ότι ήμουν απόφοιτος των ΤΕΙ και δεν ήμουν ακαδημαϊκός. Γνώριζε ότι είχα φυλακιστεί για τις ιδέες μου ως αρνητής στράτευσης- αντιρρησίας συνείδησης και εκκρεμούσαν δικαστήρια για συλλήψεις από συγκρούσεις με την αστυνομία και κράτος.



Γνώριζε ότι δούλευα στην Θεσσαλονίκη στον ιδιωτικό τομέα στον επισιτισμό (cafe manifesto) και είχα εργοδότες αριστερούς που δεν υπέκυψαν στα μνημόνια ώστε να υποστούμε μειώσεις και είχα μισθό μεγαλύτερο από αυτόν της κυβέρνησης Τσίπρας.

Υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις η γνωστή Διαύγεια και οι εργοδότες μου για να το βεβαιώσουν.

Ως γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης προτείνα δύο αναπτυξιακά νομοσχέδια για τα οποία είχα την ευθύνη, τα επιμελήθηκα, τα συντόνισα και εργάστηκα με επιτυχία.

Συνεργάστηκα με όλα τα υπουργεία που έπρεπε και χρειάστηκε & το έκανα δίχως κυριαρχική και εξουσιαστική νοοτροπία και ήθος.

Είχα μαζί μου για την νομοθέτηση της φαρμακευτικής κάνναβης την πολύτιμη και αξιολογότατη νομικό Βίκυ Κορμπή, ενώ για την Κυκλική Οικονομία τον κύριο Λιόγκα.

Είχαμε ετοιμάσει και με τον υπέροχο νομικό του υπουργείο εργασιας Ζορμπά Παύλο τον νόμο για την σεξεργασια αλλά το υπουργείο εργασίας δεν ήταν έτοιμο να το καταθέσει και μας πρόλαβαν οι εκλογές.

Αυτές οι πρωτοβουλίες απέδειξαν πόσο τολμηρός πρωτοποριακός και έξυπνος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που δεν υπέκυψε στους φόβους και τις ατολμίες του γραφείου του, των στελεχών του και των υπουργών του και ενέκρινε τις προτάσεις μου.

Ενέκρινε εμένα τον ίδιο κόντρα στις φοβίες των υπόλοιπων.

Τον παραδέχομαι.

Μετά το 2019 ξαναβγήκα στην ελεύθερη αγορά για εργασία.

Δουλεύω όπου δουλεύω βάση των γνώσεων και των ικανοτήτων μου και όχι βάση κομματικής ή κυβερνητικής παρέμβασης.

Δεν υπήρξα ποτέ γραφειοκράτης και έμμισθος κάποιου κόμματος σε αντίθεση με αυτούς που με συκοφαντούν.

Ολα αυτά τα γράφω γιατί είδα ότι ο Πολάκης και κάτι ακόλουθοί δίπλα του μαζί και κάτι υποτελείς του Τσίπρα (fag) διαδίδουν πράγματα που δεν ισχύουν για να ενισχύσουν την δύσκολη θέση που βρίσκονται όταν τους ασκώ με επιχειρήματα κριτική.

Επίσης το μίσος αρκετών προς το πρόσωπο μου είναι ταξικό, κοινωνικό και πολιτικό.

Κομματικά πλέον είμαι ανέστιος αλλά πολιτικά αν και διαχωρίζω την θέση μου από την αναχρονιστική δογματική μαρξιστική αριστερά, εξακολουθώ να εμπνέομαι από τις αξίες, τους αγώνες και την ανιδιοτελή συμβολή των αριστερών για το κοινό καλό.

Θέλω να χάσει η ΝΔ στις επόμενες εκλογές όχι γιατί δεν είμαι στην θέση της αλλά γιατί υλοποιεί στρατηγικά την οικονομοποίηση όλων των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών και διαφωνώ με αυτή τη πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται ως Νεοφιλελεύθερη.

Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά κυρίως το ότι όλα πρέπει να μετράνε οικονομικά, έχουν δεν έχουν κερδος.

Αλλά για να χάσει η νδ χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση και να είναι καλύτερη από την νδ και τον Μητσοτάκη.

Καλύτερη στις προτάσεις της και στον τρόπο άσκησης της πολιτικής.

Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι αξιόπιστο από πλευράς Πασοκ και Συριζα με τα υπόλοιπα της Αριστεράς.

Η αντιπολίτευση αντιγράφει την αντιπολιτευτική τακτική της νδ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και προτάσσει την αρνητικότητα, την καταστροφολογία, την ηθικολογία και τις κραυγές με σκοπό το θέαμα…αποκρουστικό.

Το πασοκ εξακολουθεί να είναι αναξιόπιστο κόμμα καθώς πορεύεται δίχως ριζική ανανέωση στελεχών και μιας ειλικρινούς αυτοκριτικής για την ευθύνη του στην χρεωκοπία της χώρας.

Η αριστερά βρίσκεται σε σήψη και παρακμή αρκεί να σκεφτείτε τον ΣΥΡΙΖΑ όπου τα στελέχη του μαζί με τον Τσίπρα οργάνωσαν και συμμετείχαν σε ένα πραξικόπημα για την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Κασσελακη.

Απαξίωση της δημοκρατίας και αριστερά δεν συμβαδίζουν.

Σκεφτείτε έναν ΣΥΡΙΖΑ όπου τα στελέχη του πηγαίνουν γονυπετείς και παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους αποδεχτεί.

Μια από τα ίδια με κάτι αφαιρέσεις.

ΣΥΡΙΖΑ δίχως αξιοπρέπεια και δίχως αυτοκριτική και ανανέωση στελεχών.

Μια σήψη.

Αυτή η παρακμιακή αριστερά μετατρέπεται καθημερινά από το κόκκινο του αγώνα για δημοκρατία και ισότητα, σε κόμμα της υπεροψίας, της απαξίωσης της δημοκρατίας και γι’αυτό το μόνο που κάνουν με τον τρόπο τους είναι να ενισχύουν την παρουσία του Μητσοτάκη.

Ως αντιπολίτευση κατάφεραν να θεωρείται δικαίως ο Μητσοτάκης ως η καλύτερη πρόταση μπροστά στο φόβο για το χειρότερο.

Θεωρώ ότι η μαρξιστική ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά έχει προσφέρει ό,τι μπόρεσε να προσφέρει.

Αλλά εδώ και πολλά χρόνια πλέον αποτελεί έναν εκφυλισμένο μηχανισμό ιδεολογικού αναχρονισμού που έχει μεταλλαχθεί σε κάτι μικροαστικό, υπεροπτικό και αποκομμένο από τον λαό με σκοπό την αναπαραγωγή τους.

Κοινωνικά αναλφάβητοι και αυτοαναφορικοί.

Προσωπικά συμμετέχω σε κάθε συζήτηση που σκοπό έχει την δημιουργία και ενίσχυση εναλλακτικών πολιτικών υπεράσπισης του κοινού καλού.

Επιδίωξη είναι οι συζητήσεις και οι σχέσεις να είναι αποτέλεσμα μιας αυτοκριτικής και ενός ξεπεράσματος των αδιεξόδων και των δογμάτων που κληρονομήσαμε από την μαρξιστική αριστερά του προηγούμενου αιώνα.

Από τις συζητήσεις και τις συλλογικότητες που θεωρώ σημαντικές και συνεβρίσκομαι είναι αυτές του προοδευτικού κέντρου και της φιλελεύθερης δημοκρατικής αριστεράς που μιλάνε για συμμετοχική δημοκρατία και διαφάνεια στους θεσμούς, για την υπεράσπιση της εργασίας, της συνεργατικότητας και της αμοιβαιότητας.

Μια συζήτηση πολιτισμένη για την οικονομία, την υπεράσπιση της αγοράς αλλά με κοινούς κανόνες ώστε να μη χειραγωγείται από το κράτος, τους ολιγάρχες και τις τράπεζες.

Η πρώτη μας συμφωνία είναι για μια φορολογική μεταρρύθμιση με αλλαγή των συντελεστών στη μικρομεσαία επιχείρηση (ένας φόρος από 15%-20% ) και προοδευτική αναλογική φορολογία σε ΑΕ, τράπεζες, μερίσματα. Αναπτυξιακή λογική και κίνητρα.

Συζητήσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη, την συνεργασία με τις γείτονες χωρες και την Ειρήνη .

Θεωρώ ότι η συζήτηση για την εξουσία, το κόμμα και την κυβέρνηση του τόπου δεν πρέπει να είναι μέρος ενός φανατισμού των αντιπάλων ούτε μια ηθικολογία που μετατρέπει τον άλλον σε εχθρό.

Η συζήτηση για την εξουσία πρέπει να διαπερνάται από την κριτική στην κυριαρχία, στην αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό, τον έλεγχο, την συσσώρευση πλούτου και δύναμης.

Θεωρώ ότι η αντιεξουσιαστική και αναρχική κριτική στα ζητήματα εξουσίας, κόμματος και εργατικού συνδικαλισμού δικαιώθηκαν και πρέπει να εμπνευστούμε.

Προτιμώ το αντικειμενικό βλέμμα και την κριτική στα έργα της κάθε πολιτικής και κοινωνικής δύναμης και προτιμώ τον κοινωνικό και πολιτικό ανταγωνισμό ως μέρος και αποτέλεσμα καλύτερων προτάσεων και όχι ως αποτέλεσμα προκατάληψης και εχθρότητας.

Η αντιπολίτευση να μην είναι κραυγές και θόρυβος εντυπώσεων με σκοπό την παραγωγή και κατανάλωση του θεάματος της αντιπαράθεσης.

Να αποδεχτούμε ότι και στον αντίπαλο υπάρχει το σωστό…κάτι σωστό.

Άλλο ο εχθρός και άλλο ο αντίπαλος.

Η δεξιά, ο νεοσυντηρητισμός, ο φιλελεύθερος είναι αντίπαλοι και όχι εχθροί.

Βασική αρχή και διαχώριση.

Το ότι οι αριστερές και οι αριστεροί χαρακτηρίζουν & αντιμετωπίζουν εχθρικά, συκοφαντικά και με τοξική διάθεση τον κάθε άνθρωπο που, στέκεται αντικειμενικά απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο της και μιλάει θετικά για ένα γεγονός ή νόμο, είναι ένδειξη της παρακμής και του δογματισμού τους και προσβάλει την νοημοσύνη των πολιτών που έχουν κριτήριο και εμπειρία.

Είμαι με την δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία.

Ειμαι με τον φιλελεύθερο δημοκρατικό Σοσιαλισμό.!

Μια άλλη αριστερά είναι εφικτή.

Μια αριστερά λαϊκή, δημοκρατική, φιλελεύθερη και προοδευτική που συνομιλεί πολιτισμένα και δεν δημαγωγεί ούτε τραμπουκίζει την διαφορετική γνώμη.

Ας το προσπαθήσουμε».