Ν. Κακλαμάνης: Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών

Μέτρα για να μην επαναληφθεί το θέαμα που εμφανίστηκε σε αρκετές συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγγειλε «κόφτη» στα πρότυπα της Ολομέλειας για τις ομιλίες των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο κόφτης όμως, όπως είπε στο Action 24 εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής.

Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» είπε ο πρόεδρος της Βουλής, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», είπε. Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της εκτός θέματος συζήτησης είναι μεν οριζόντιο αλλά κυρίως εκδηλώνεται από την αντιπολίτευση.

Τυχόν «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει», είπε. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, που είναι αναγκαία, καθώς οι διατάξεις του έγιναν πριν 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα και πλέον υπάρχουν οκτώ κόμματα με 25 ανεξάρτητους βουλευτές.

