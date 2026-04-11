Ν. Κακλαμάνης στην υποδοχή του Άγιου Φωτός: Τόσο σε ήρεμους όσο και σε χαλεπούς καιρούς, το φως νικάει πάντα τα σκοτάδια

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «μέσα σε κλίμα κατάνυξης για τον Χριστιανισμό και τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά και συγκίνησης και ελπίδας για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρέστη στην υποδοχή του Αγίου Φωτός, που έφθασε σήμερα στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, με αποστολή της ελληνικής κυβέρνησης, υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Γιάννη Λοβέρδο».

Σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε: «Σήμερα η πατρίδα μας φωτίζεται απ' άκρη σ' άκρη και υποδέχεται το Άγιο Φως της πίστης μας. Τόσο σε ήρεμους όσο και σε χαλεπούς καιρούς, το φως νικάει πάντα τα σκοτάδια… Καλή Ανάσταση και φώτιση σε ολόκληρη την Ελλάδα μας! Καλή Ανάσταση στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες! Χρόνια Πολλά!»