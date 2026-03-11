Ν. Φαραντούρης: Κατέθεσα κατεπείγουσα ερώτηση για τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Κατεπείγουσα ερώτηση για τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου, τα οποίο αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφος ανέφερε ότι κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ καλώ την Κομισιόν να τοποθετηθεί σχετικά με την αποστολή τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει, μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «η κίνηση αυτή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν».

«Κατέθεσα μόλις Κατεπείγουσα Ερώτηση για τα Τουρκικά F-16 σε κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Ζητώ κυρώσεις από ΕΕ και Αμερικανική Κυβέρνηση. Αναλυτικά:



Ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ καλώ την Κομισιόν να τοποθετηθεί σχετικά με την αποστολή τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κίνηση αυτή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν.

Η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από την Τουρκία συνιστά ενέργεια στρατιωτικής κλιμάκωσης και προβολής ισχύος, παραβιάζει αρχές του διεθνούς δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις σχέσεις καλής γειτονίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από την Τουρκία.

Παράλληλα, η παρουσία αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής σε έδαφος μη αναγνωρισμένης οντότητας εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με το καθεστώς εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα με το πλαίσιο της νομοθεσίας για τη μεταφορά όπλων.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αμερικανική Κυβέρνηση να τοποθετηθεί σαφώς για το κατά πόσο η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών σε κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος είναι συμβατή με τη νομπθεσία ΕΕ καο ΗΠΑ για τις υποχρεώσεις της Τουρκία, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιθυμεί περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωτουρκικών και ατλαντικών σχέσεών της και αναβάθμιση της τελωνειακής και αμυντικής συνεργασίας».

