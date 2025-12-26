Ν. Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα (vid)

Απαντήσεις στις προκλητικές δηλώσεις που έκανε ανήμερα τα Χριστούγεννα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε από τη Σάμο, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Από το στρατόπεδο της 79ης ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας τόνισε αρχικά ότι «ξεκαθάρισε ότι «η πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο. Δεν έχει διατυπώσει οποιαδήποτε απειλή για κανέναν από τους γείτονες, δεν έχει καταγράψει ούτε εκφράσει την οποιαδήποτε εδαφική η άλλη διεκδίκηση εναντίον οποιοσδήποτε άλλης χώρας πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

«Όμως από την άλλη η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι συνταγματική υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεων της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Αυτές τις άγιες ημέρες η Ελλάδα εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης βασισμένο στην Ιστορία, στις παραδόσεις της αλλά και ως υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο που επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρόκληση του τουρκικού υπ. Άμυνας: «Η προσέγγιση της Ελλάδας φταίει» για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε νέα προσπάθεια υποβάθμισης της σημασίας της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου προχώρησε επί της ουσίας η Άγκυρα, η οποία παράλληλα επιχειρεί -κατά τη συνήθη τακτική της -να αποδώσει στην Ελλάδα την ευθύνη για τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, αλλοιώνοντας τα πραγματικά δεδομένα.

«Οι ισχυρισμοί για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί τον παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε, «η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας σε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων σχετικά με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου ανέφερε ότι «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ επανέλαβε ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».