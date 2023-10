Ν. Δένδιας: Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον λαό του

«Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον λαό του αυτές τις δύσκολες ώρες, ιδιαίτερα σε όσους επλήγησαν».

Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η προστασία όλων των αμάχων, όπου κι αν βρίσκονται, παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και τη χώρα μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Full solidarity to Israel and the 🇮🇱 people at such difficult times, especially to those affected. My warmest condolences to the families of the victims. The protection of all civilians, wherever they are, remains an absolute priority for the international community, and our…