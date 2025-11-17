Ν. Δένδιας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία

«Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μέσω ανάρτησής του στο X, για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Και συνεχίζει: «Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».