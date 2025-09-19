Μόντι: Χάρηκα για τη συνομιλία με τον Κυρ. Μητσοτάκη - Η στρατηγική συνεργασία Ινδίας και Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται

«Η Στρατηγική Συνεργασία Ινδίας-Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στο X, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το πρωί της Πέμπτης, εκφράζοντας επίσης τη χαρά του για αυτή την επαφή.

«Χάρηκα για τη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη σήμερα», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός και κατέληξε πως «επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για έγκαιρη ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας-ΕΕ και για την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».

Η ανάρτηση του Μόντι

«Χάρηκα για τη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη σήμερα. Ευγνώμων για τις θερμές ευχές γενεθλίων. Η Στρατηγική Συνεργασία Ινδίας-Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της άμυνας, της ασφάλειας και των δεσμών μεταξύ των λαών.

Επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για έγκαιρη ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ινδίας-ΕΕ και για την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.»

A pleasure speaking with Prime Minister Mitsotakis today. Grateful for his warm birthday wishes. India-Greece Strategic Partnership continues to grow across trade, investment, connectivity, defence, security and people-to-people linkages. We reaffirmed our commitment to early… — Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025

Κυρ. Μητσοτακης - Μόντι: Στο επίκεντρο οι σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας- Ινδίας.