Κυρ. Μητσοτάκης: Η παγίδα της απλής αναλογικής να μεταφραστεί σε εφαλτήριο νίκης

Σφοδρή επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με τίτλο «European Youth Day - Ρowered by ONNED».

Εξαίροντας τον ρόλο της νεολαίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «καμία πρωτοβουλία στο παρόν δε μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν προβάλλεται στο μέλλον». Απευθυνόμενος στη νεολαία της ΟΝΝΕΔ, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε δηκτικά τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ «how to», αντιπαραβάλλοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το ψηφιακό κράτος. Είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δική σας απάντηση σε κάποιους που αντί για λύσεις προτείνουν σποτακια με "how to", χωρίς να έχουν το "know how". Με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe».

Για τις εκλογές

Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Σε αυτή τη νέα προσπάθεια σας χρειάζομαι, σας θέλω δίπλα μου, να ταξιδέψουμε παντού το μήνυμα ότι όπως χθες λέγαμε το είπαμε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε, έτσι και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ό,τι λέμε κι ό,τι θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία θα το κάνουμε. Ακριβώς γιατί έχουμε πια αυτήν την αξιοπιστία, κατοχυρωμένη πιστεύω και σε συμπολίτες μας που μπορεί ακόμα να μας αντιμετωπίζουν με κάποια σχετική καχυποψία», είπε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος δε στα μέλη της νεολαίας πρόσθεσε: «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας. Αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μεταφραστεί σε εφαλτήριο νίκης. Να γίνει η εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή».

Πρόσθεσε δε ο πρωθυπουργός: «Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, η νεολαία του μεγαλύτερου κόμματος της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς δεν παρακολουθεί αλλά τις εξελίξεις, αλλά έχει τη θέληση και την κρίση να τις συνδιαμορφώσει».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο gov.gr, έκανε λόγο για «αθόρυβη επανάσταση», επισημαίνοντας ότι η διαδικτυακή πύλη επέφερε θεαματικά αποτελέσματα κόντρα στη γραφειοκρατία.

«Mέσα σε 42 μήνες η Ελλάδα έγινε ισχυρότερη γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, θωρακίζοντας την άμυνά της, περνώντας από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για το κυβερνητικό έργο και την ανεργία των νέων

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συνοπτικά στο κυβερνητικό έργο σχετικά με την αύξηση των θέσεων απασχόλησης των νέων, και του βασικού μισθού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιμόρφωσης όλων στα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαμορφώνουν την σημερινή πραγματικότητα, και επισήμανε ότι ο ψηφιακός αναθεωρητισμός δεν πρέπει να αποτελέσει μια καινούργια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και αυτών που αισθάνονται την τεχνολογία ως απειλή.

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανεργία των νέων την οποία χαρακτήρισε υψηλή που, όμως, καταγράφει μια σημαντική υποχώρηση αφού -όπως είπε- στις ηλικίες από τα 17 έως τα 29 έτη μειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια κατά 17%, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Προσέθεσε ότι προέχει η δημιουργία θέσεων εργασίας και για να υπάρξουν αυτές οι θέσεις πρέπει να έχουμε πολλές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μας, "αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και η γενιά σας έχει την κατάρτιση, τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργοδοτών μας. Γι' αυτό και θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησης".

Ο κ.Μητσοτάκης απέδωσε πολύ μεγάλη σημασία στο «Πρώτο Ενσημο» και είπε ότι χρειαζόμαστε κίνητρα πρόσληψης του νέου για την πρώτη του εργασία, για να αρχίζει να χτίζει το βιογραφικό του.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ

Αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση «European Youth Day» που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ:

Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητή Lídia (Pereira) καλώς όρισες, ευχαριστώ για τις εμπνευσμένες παρατηρήσεις σου.

Aγαπητέ Ορφέα, αγαπητέ Παύλο, Οννεδίτισσες και Οννεδίτες, φίλες και φίλοι, το ξέρετε πόσο ξεχωριστή χαρά είναι για μένα πάντα όταν βρίσκομαι ανάμεσά σας, όχι μόνο γιατί οι νέοι, τα πραγματικά τους προβλήματα, οι αληθινοί τους προβληματισμοί έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας. Αλλά γιατί προσωπικά κάθε φορά αντλώ δύναμη και ενθουσιασμό από την ορμή σας, εμπλουτίζοντας τη δική μου σκέψη από τις δικές σας αναζητήσεις.

Γιατί καμία πρωτοβουλία στο παρόν δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν ταυτόχρονα δεν προβάλλεται και στο μέλλον. Και καμία επιλογή στο όνομα της κοινωνίας δεν μπορεί να υπηρετεί πραγματικά το ρόλο της αν δεν τη διαπερνούν ο ριζοσπαστισμός και η φρεσκάδα της γενιάς που έρχεται.

Σήμερα μάλιστα η ικανοποίησή μου είναι διπλή, γιατί αυτό το πολύ ενδιαφέρον European Youth Day το οποίο οργάνωσε ο Ορφέας και η ομάδα του, αποδεικνύει πως εσείς, η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, η νεολαία του EPP, η νεολαία του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος, της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, εσείς λοιπόν, η ΟΝΝΕΔ, δεν παρακολουθείτε απλά τις εξελίξεις. Εχετε και τη θέληση αλλά κυρίως έχετε την κρίση για να τη συνδιαμορφώσετε, καταθέτοντας την ιδιαίτερη οπτική σας για τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής.

Για την τεχνολογική εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που φέρνουν νέες ευκαιρίες αλλά εγκυμονούν και πολλούς νέους κινδύνους, για μια οικονομία σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, που πρέπει όμως ταυτόχρονα να διαφυλάττει την ευημερία όλων, και κυρίως των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Όπως και για ένα καινούριο ύφος, έναν καινούριο τρόπο ζωής θα έλεγα, που θα διαμορφώνει μία νέα πολιτισμική, μία νέα αισθητική καθημερινότητα.

Σε όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι η ελληνική διαδρομή έχει να προσφέρει πολλές ευκαιρίες για γόνιμες συζητήσεις. Με πρώτη βέβαια την αθόρυβη επανάσταση του gov.gr -αναφέρθηκε και σε αυτήν ο Ορφέας. Τα θετικά αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά σε όλους, ορατά πρωτίστως στη νέα γενιά αλλά όχι μόνο. Θεαματικά αποτελέσματα κόντρα στην γραφειοκρατία, στις ουρές και στην ταλαιπωρία.

Και είχε απόλυτο δίκιο ο Ορφέας όταν αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση της εποχής: ο ψηφιακός αναθεωρητισμός να μην αποτελέσει μια καινούργια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και αυτών που αισθάνονται την τεχνολογία ως απειλή.

Θα μοιραστώ μαζί σας μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία με έκανε να αισθανθώ πολύ αισιόδοξος. Λίγο πριν φύγω να πάω στο Νταβός βρέθηκα στον Δήμο Κορυδαλλού και έκανα μία επίσκεψη σε ένα κέντρο κατάρτισης για πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι αισθάνθηκαν την ανάγκη σε μια πιο προχωρημένη ηλικία να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Πρέπει να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπω ανθρώπους που θα τους βλέπατε εσείς ως τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, να εξοικειώνονται με το διαδίκτυο, να μπαίνουν στο gov.gr. Και όταν ρώτησα μια κυρία γιατί το κάνει, πού βρήκε την ενέργεια σε αυτή την ηλικία να το κάνει, μου είπε ξεκάθαρα: «διότι δεν θέλω παιδί μου να είμαι εξαρτημένη από τον εγγονό μου κάθε φορά που χρειάζεται να μπω στο e-banking, θέλω να μπορώ να το κάνω μόνη μου».

Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η χειραφέτηση σε αυτή την ηλικία για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βλέπουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο ως κάτι με το οποίο μπορεί να μην έχουν ποτέ μία εξοικείωση.

Αλλά βέβαια οι προκλήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκπαίδευση, έχουν να κάνουν και με την αιχμή της τεχνολογίας. Πρέπει να σας πω ότι ίσως το θέμα το οποίο μονοπώλησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τις συζητήσεις που έκανα στο Νταβός αφορούσε την εντυπωσιακή πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως τις καινούργιες εφαρμογές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, με ελάχιστη κατεύθυνση, να συνθέτουν ουσιαστικά γραπτό λόγο.

Κάνεις μια ερώτηση, θα μπορούσε ο Ορφέας ας πούμε να απευθυνθεί σε μια καινούργια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και να της ζητήσει «γράψε μου μια ομιλία για την εκδήλωση που έχω σήμερα στην ΟΝΝΕΔ». Και θα προέκυπτε ένα κείμενο με αρχή, μέση και τέλος, ChatGPT. Σκεφτείτε λίγο τις συνέπειες για τη δική σας εποχή, τις απειλές για την εκπαίδευση, πώς πρέπει να εξασφαλίζουμε, ας πούμε, την ακεραιότητα των εργασιών που θα υποβάλλετε.

Όλες αυτές είναι προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον, ευκαιρίες αλλά και ταυτόχρονα απειλές, για τις οποίες θα συζητήσετε. Όπως θα συζητήσετε και για αυτήν την συνύπαρξη του πραγματικού κόσμου με τον εικονικό κόσμο.

Χαίρομαι γιατί έχετε απ' ό,τι βλέπω ένα αφιέρωμα στο Metaverse και στην ιδέα τον εικονικών κόσμων. Έχει και ξεχωριστή σημασία μάλιστα, διότι δρομολογείται ήδη στην Ελλάδα η ίδρυση του γραφείου της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook. Μάλιστα έχει γίνει και μία πολύ σημαντική εξαγορά ελληνικής startup εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον κόσμο του Metaverse.

Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία θα συζητήσετε μαζί με την κυκλική και την πράσινη οικονομία, όπου η πατρίδα μας είναι ήδη πρωταγωνίστρια, καθώς είμαστε μία από τις δέκα πρώτες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ με πρωτοβουλίες όπως τα «Έξυπνα Νησιά», τα «Απάτητα Βουνά», δείχνουμε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να συμβαδίζει η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία της φύσης.

Και θα έλεγα ότι η μεγάλη πρόκληση για τα ευαίσθητα οικοσυστήματά μας -βλέπω εδώ πέρα και τον καλό φίλο βουλευτή Κυκλάδων, τον Γιάννη Βρούτση- είναι όχι πώς θα αναπτυχθούμε περισσότερο, αλλά πόσο θα αναπτυχθούμε πιο έξυπνα και πώς η ανάπτυξη αυτή η οποία νομοτελειακά θα έρθει, δεν θα θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, ειδικά σε κρίσιμα οικοσυστήματα όπως είναι τα νησιά μας ή τα μικρά μας νησιά.

Χαίρομαι που ανιχνεύετε, τέλος, αυτό το οποίο αποκαλούμε νέο «Ευρωπαϊκό Bauhaus», έναν θεσμό ο οποίος με ενδιαφέρει ιδιαίτερα λόγω της συνολικής του σύλληψης, γιατί όπως και το αρχικό ρεύμα του Bauhaus, πριν από σχεδόν 100 χρόνια, φιλοδοξεί να ξυπνήσει ένα νέο κύμα καινοτομίας, προσαρμόζοντάς το όμως στις απαιτήσεις της εποχής. Και προσαρμόζοντας σε αυτές τις απαιτήσεις όλα όσα συνθέτουν τελικά τη δραστηριότητά του ανθρώπου: τα οικονομικά μοντέλα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές συμπεριφορές σε κάθε επίπεδο, αλλά και τα ρεύματα τέχνης και αισθητικές που τις πλαισιώνουν.

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανοιχτό στοίχημα, στο οποίο η Ελλάδα παίρνει μέρος με σχεδόν 30 -αν δεν κάνω λάθος- πιλοτικές δράσεις κυρίως σε επίπεδο Δήμων.

Φίλες και φίλοι, μπορεί εκδηλώσεις όπως η σημερινή για κάποιους να φαντάζουν τεχνοκρατικές ή ερευνητικές. Όμως τολμώ να πω ότι συγκροτούν βαθιές και σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις.

Διότι τι άλλο από την αναζήτηση των δρόμων προς μία καλύτερη ζωή τελικά είναι η πολιτική; Και ποιος αμφισβητεί ότι κάτω από τους τίτλους της ημερίδας σας κρύβεται ο βαθύς προβληματισμός για την απασχόληση και την ευημερία τα επόμενα χρόνια; Η δυνατότητα της δικής σας γενιάς να ζήσει καλύτερα από ό,τι η γενιά των πατεράδων σας, των μανάδων σας, των παππούδων και των γιαγιάδων σας.

Και αν την πρωτοβουλία γι' αυτό δεν έχουν οι νέοι, τότε ποιοι άραγε είναι οι κατάλληλοι εισηγητές για τα προβλήματα του μέλλοντος; Χαίρομαι λοιπόν που συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα και χαίρομαι που συμμετέχετε και εσείς, όλοι σας. Όχι απλά ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας της χώρας, αλλά ως συνειδητοί και ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες.

Εξάλλου η γενιά σας γνώρισε αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Ύστερα από μία βαθιά οικονομική κρίση η οποία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, κράτησε αχρείαστα πολύ περισσότερο. Ακολούθησε αμέσως μετά ένας παγκόσμιος υγειονομικός «σεισμός». Χαίρομαι που ο Ορφέας ανέδειξε, το γεγονός ότι η ΟΝΝΕΔ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού όταν ακόμα υπήρχε μεγάλη καχυποψία για την ανάγκη εμβολιασμού, ειδικά στη δική σας τη γενιά. Μία πανδημία η οποία άλλαξε τις συμπεριφορές και οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών θα μελετώνται και θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια ακόμα.

Αμέσως μετά η γενιά σας βίωσε κάτι το οποίο φανταζόταν αδιανόητο και για τη δική μας γενιά: έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Έναν πόλεμο που προκαλεί ενεργειακή «έκρηξη» και κύματα ακρίβειας. Και δεν θέλω να το ξεχνάτε ότι υπάρχει πόλεμος σήμερα, σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι στην Ουκρανία, πεθαίνουν άνθρωποι για να υπερασπιστούν την εδαφική τους ακεραιότητα και την ελευθερία τους. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, σήμερα που μιλάμε.

Και όταν βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη, θύμισα ότι η Αλεξανδρούπολη απέχει από την Οδησσό λιγότερο από ό,τι απέχει η Αλεξανδρούπολη από την Καλαμάτα. Είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε αυτός ο πόλεμος και μας αφορά όλους.

Όλα αυτά συμβαίνουν στη δική σας τη γενιά, όταν μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ξυπνούν και άλλες περιφερειακές και εθνικές προκλήσεις. Την ίδια ώρα, όλος ο πλανήτης ψάχνει ακόμα να βρει έναν κοινό βηματισμό απέναντι στην κοινή απειλή της κλιματικής κρίσης, το πιο δύσκολο πρόβλημα συγχρονισμού παγκόσμιας πολιτικής που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει ως ανθρωπότητα.

Κι είναι απολύτως φυσικό η δική σας η γενιά και να αγωνιά και να φοβάται, αλλά κυρίως να αισθάνεστε την ανάγκη να μπείτε στη μάχη ώστε οι κοινωνίες μας να γυρίσουν σελίδα.

Εσείς ειδικά στην ΟΝΝΕΔ, αγαπητέ Ορφέα, ξέρετε καλά τα πολλά εμπόδια τα οποία αντιμετώπισε και ξεπέρασε η Ελλάδα αυτά τα 3,5 χρόνια. Μετέχοντας δυναμικά στις προσπάθειές μας σε όλα τα μέτωπα: την οικονομική ανόρθωση της χώρας, μέχρι την διεύρυνση των δικαιωμάτων. Από τον πολύ σημαντικό εκσυγχρονισμό της παιδείας, όπου ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη πολλές από τις προτάσεις της ΟΝΝΕΔ, μέχρι την καθιέρωση του ψηφιακού κράτους.

Ετσι φτάσαμε, εξάλλου, στις σχεδόν 300.000 νέες δουλειές. Έτσι φτάνουμε στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου. Έτσι φτάσαμε στο πολύ αυξημένο, κατά 50% και υπό προϋποθέσεις 100%, επίδομα φοιτητικής στέγης. Έτσι φτάσαμε σε πανεπιστήμια τα οποία μετατρέπονται σταδιακά από χώρους ανομίας σε κυψέλες δημιουργικότητας, καινοτομίας και πραγματικής εκπαιδευτικής άμιλλας.

Και όλα αυτά πια σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο κινείται πια η απασχόληση, που αποκτά καινούργια χαρακτηριστικά: απασχόληση εξ αποστάσεως, και αυτή θα είναι μαζί μας, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων όσων επιλέγουν να εργαστούν μέσα από τη λογική των πλατφορμών, και εκεί η Ελλάδα καινοτόμησε και καινοτόμησε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι κάτι κρίσιμο το οποίο αφορά πρωτίστως τη νέα γενιά. Έχουμε ακόμα υψηλή ανεργία νέων στην πατρίδα μας. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Καταγράφει όμως μια σημαντική υποχώρηση. Στις ηλικίες από τα 17 έως τα 29 έτη μειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια κατά 17%, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Δεν μας ικανοποιεί αυτό γιατί ξεκινάμε από υψηλή βάση. Πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα και ο στόχος μας θα είναι πάντα η αποκλιμάκωση αυτή να στοιχιστεί με τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Και για να υπάρξουν αυτές οι θέσεις πρέπει να έχουμε πολλές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μας, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και η γενιά σας έχει την κατάρτιση, τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργοδοτών μας. Γι' αυτό και θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησης.

Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο «Πρώτο Ενσημο». Πολλές φορές ακούω από νέους της ηλικίας σας «μα γιατί να με προσλάβει εμένα ένας εργοδότης, δεν έχω εμπειρία, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω τη δική μου επαγγελματική σταδιοδρομία». Χρειαζόμαστε λοιπόν κίνητρα πρόσληψης του νέου για την πρώτη του εργασία, για να αρχίζει να χτίζει το βιογραφικό του.

Και βέβαια άλλα κίνητρα, όπως η αναστολή του τέλους επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες που κάνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού ή μετατρέπουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Γι' αυτό και τους νέους πιστεύω ότι τους αφορούν τελικά όλες οι πολιτικές μας. Οι επενδύσεις που αντιστρέφουν ήδη την επιστημονική μετανάστευση. Έχουμε τις πρώτες τάσεις, ότι το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται. Και νέοι άνθρωποι, άξια νέα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα την εποχή της κρίσης, αρχίζουν να επιστρέφουν στην πατρίδα μας γιατί πιστεύουν στις προοπτικές της και γιατί ακριβώς δημιουργούνται πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Φορολογικά κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις, τα σχήματα των νέων αγροτών. Δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονες και προγραμματιστές όμως οι νέοι αγρότες σήμερα πρέπει να είναι καταρτισμένοι, πρέπει να είναι κοντά στην ψηφιακή επανάσταση η οποία συντελείται και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται.

Όλα αυτά είναι εφόδια τα οποία οφείλει να τα προσφέρει το κράτος, πολύ συχνά και μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους, στους νέους μας που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.

Και βέβαια όλα όσα δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα. Γιατί όπως έχω πει αν το στοίχημά μας την πρώτη τετραετία ήταν οι φοροελαφρύνσεις, οι χαμηλότεροι φόροι, χαμηλότερες εισφορές, και ήμασταν απολύτως συνεπείς σε αυτή μας τη δέσμευση, το μεγάλο στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι καλύτεροι μισθοί σε μια καλύτερη καθημερινότητα.

Και ξεχωριστή του αιχμή θα αποτελούν τα προγράμματα για προσιτή στέγη σε σχεδόν 140.000 νέους και νέα ζευγάρια. Σε όλα τα παραπάνω η ΟΝΝΕΔ ήταν και είναι παρούσα, σε συνεργασία και με τον Τομέα Προγράμματος του κόμματος αλλά και με την κυβέρνηση κεντρικά, μεταφέροντας την ουσία ταυτόχρονα αυτών των πολιτικών πίσω στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, στα στέκια της νεολαίας. Υφαίνοντας το νήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον αλλά και την ίδια τη νεολαία μας με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως αποδεικνύει και το αποψινό forum.

Αυτή είναι, αγαπητέ Ορφέα, φίλες και φίλοι, η απάντηση η δική σας σε κάποιους που αντί για λύσεις προτιμούν σποτάκια με «how to», χωρίς όμως να έχουν το «know-how». Και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί «trendy» αλλά κινδυνεύει να καταλήξει, όπως θα έλεγαν τα παιδιά μου, «cringy».

Φίλες και φίλοι χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε η δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις λίγες σκέψεις και θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της εκδήλωσής σας.

Κλείνω τον χαιρετισμό μου με τις ευχαριστίες μου για την προσφορά σας, με πολλά συγχαρητήρια για τις δράσεις σας, στο πρόσωπο του Ορφέα, του Προέδρου σας. Και στον δρόμο για τις εκλογές τα συμπεράσματα των συζητήσεών σας νομίζω ότι θα μας φανούν παραπάνω από χρήσιμα για τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας.

Γιατί μέσα σε 3,5 χρόνια, σε 42 μήνες για την ακρίβεια, μπορεί η Ελλάδα να έγινε ισχυρότερη γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, θωρακίζοντας την άμυνά της, περνώντας από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Όμως αν μέχρι τώρα έγιναν πολλά, να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα, ειδικά για τη νέα γενιά.

Γι' αυτό και σε αυτή τη νέα προσπάθεια σας χρειάζομαι, σας θέλω δίπλα μου, να ταξιδέψουμε παντού το μήνυμα ότι όπως χθες λέγαμε το είπαμε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε, έτσι και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ό,τι λέμε κι ό,τι θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία θα το κάνουμε. Ακριβώς γιατί έχουμε πια αυτήν την αξιοπιστία, κατοχυρωμένη πιστεύω και σε συμπολίτες μας που μπορεί ακόμα να μας αντιμετωπίζουν με κάποια σχετική καχυποψία.

Γιατί σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον ο τόπος και εσείς πρωτίστως, η νέα γενιά, δεν μπορείτε να ρισκάρετε ούτε ανατροπές των κατακτήσεών σας -δικές σας είναι οι κατακτήσεις και οι επιτυχίες της χώρας, πρώτα και πάνω απ' όλα- αλλά δεν μπορούμε να ρισκάρουμε ούτε περιπέτειες ακυβερνησίας.

Κι αυτός είναι ο λόγος που αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης, ώστε από «νάρκη, για μία δεύτερη φορά στη συμφορά», να γίνει «ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή στην προκοπή».

Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε δράση, τις ενστάσεις σας σε διεκδικήσεις, την αγωνία σας σε αγώνα. Η χώρα μας έχει ανάγκη όσο ποτέ τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια. Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια στην πρόοδο, που θα εξασφαλίσουν πρώτα και πρώτοι από κάθε άλλον οι νεότεροι πολίτες της.

Εσείς που χτίζετε στο παρόν το μέλλον. Και όπως είπα, αξίζετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας. Ξεκινήστε συνεπώς να γράφετε τη δική σας ιστορία πάνω στην επόμενη σελίδα της πατρίδας μας. Για μια αυτοδύναμη Ελλάδα που θα βαδίζει πάντα μπροστά και θα στοχεύει πάντα ψηλά.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στο forum και καλή δύναμη στον αγώνα μας».

Διαβάστε επίσης:

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα χειρότερα στις τιμές στο ράφι, τα έχουμε δει

Κυρ. Μητσοτάκης: Μεταρρυθμίσεις για επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης

Κυρ. Μητσοτάκης: Νέο ενιαίο μισθολόγιο το 2024 για τους δημοσίους υπαλλήλους