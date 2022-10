Μηταράκης: Η τουρκική ακτοφυλακή σπρώχνει βίαια μετανάστες στην Ελλάδα - Βίντεο

Ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένα άτομο να σπρώχνει βίαια μετανάστες προς τη θάλασσα πόσταρε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στα αγγλικά του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής πρόκειται για τουρκική ακτοφυλακή που επαναπροωθεί μετανάστες στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μηταράκη αναφέρει:

«Πλάνα από την τουρκική ακτοφυλακή που σπρώχνει βίαια μετανάστες προς την Ελλάδα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της κοινής δήλωσης της ΕΕ. Αυτό το βίντεο γυρίστηκε από έναν πρόσφυγα που σώθηκε από 🇬🇷. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία»

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo