Μήνυμα του ΥΠΕΞ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ

Μήνυμα στο οποίο συγχαίρει το Ισραήλ για την ημέρα ανεξαρτησίας του, εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρει:

«Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον λαό και την κυβέρνηση του στρατηγικού μας εταίρου, Ισραήλ, καθώς και στους συναδέλφους μας στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς γιορτάζουν σήμερα την Ημέρα Ανεξαρτησίας τους! Χαρούμενο YomHaatzmaut, Ισραήλ!».

Our warmest congratulations to the people and the Government of our strategic partner, #Israel, as well as to our colleagues at @IsraelMFA as they celebrate today their #IndependenceDay!



Happy #YomHaatzmaut, Israel! pic.twitter.com/UNG7wrJ7gy