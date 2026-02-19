Ενισχυμένα ποσοστά τόσο προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,4% (από 28,5% τον Ιανουάριο) έναντι 12,7% που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, με την Πλεύση Ελευθερίας να είναι τρίτη με 11,2%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%, το ΚΚΕ με 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4% και η Φωνή Λογικής με 4,2%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,1%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4%. Οι αναποφάσιστοι συγκεντρώνουν 11,9%.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σαφή πτωτική τάση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Καρυστιανού, που εμφανίζει απότομες απώλειες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς:

Το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» μειώθηκε από το 16% τον Ιανουάριο στο 13% σήμερα. Πλέον τα υψηλότερα ποσοστά «πολύ/αρκετά πιθανό να την ψηφίσω» καταγράφονται μεταξύ των κεντρώων και των δεξιών ψηφοφόρων. Μάλιστα, ο χώρος της Δεξιάς είναι ο μόνος στον οποίον η κ. Καρυστιανού ανεβάζει τη δημοτικότητά της.

Οριακή πτώση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα - μετρήθηκε στο 9% από 10% τον Ιανουάριο.

Ο πρώην πρωθυπουργός συσπειρώνει σημαντικές δυνάμεις (42% και 40%) μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά έχει περιορισμένη πρόσβαση 17%) στους κεντρώους και ελάχιστη προσέγγιση στους κεντροδεξιούς και τους δεξιούς ψηφοφόρους.

Οι αξιολογήσεις

Αρνητική είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης κατά 70%, ενώ στο ίδιο μήκος και η αξιολόγηση του πρωθυπουργού κατά 68%.

Το 81% αγγίζει η αρνητική αξιολόγηση για την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ το 79% κρίνει αρνητικά τον Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του ως επικεφαλής της αξ. Αντιπολίτευσης.

Σε ερώτηση «τι θα λέγατε ότι χρειάζεται περισσότερο η διακυβέρνηση της χώρας σήμερα; Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή;», οι συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση απαντούν κατά 62% πολιτική αλλαγή και το 37% πολιτική σταθερότητα.

Στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα στις θετικές αξιολογήσεις και φτάνει στο 28% που είναι υψηλό 5μήνου. Μία μονάδα κερδίζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και φτάνει στο 13%, αλλά μένει μακριά από το υψηλό 5μήνου που ήταν 16% τον Νοέμβριο.

Ο πρωθυπουργός χάνει μία μονάδα δημοτικότητα και παραμένει στην τρίτη θέση μετά από Κωνσταντοπούλου και Κουτσούμπα και ο Νίκος Ανδρουλάκης κερδίζει μία μονάδα, αλλά παραμένει στην 6η θέση, πίσω και από τους Βελόπουλο και Φάμελλο.