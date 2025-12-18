Μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ: Θεσμική εποπτεία, μετρήσιμα αποτελέσματα και ενίσχυση της καθολικής υπηρεσίας

Ο μετασχηματισμός των Ελληνικών Ταχυδρομείων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της καθολικής υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Όπως υπογράμμισε, κρίσιμο στοιχείο του εγχειρήματος είναι ο σαφής θεσμικός διαχωρισμός ρόλων μεταξύ Πολιτείας, Υπερταμείου και διοικήσεων, που διασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων.

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, σημείωσε ότι το 2015 μόλις 3 από τις εταιρείες ήταν κερδοφόρες, με σωρευτικές ζημίες 176 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 8 από τις 10 θυγατρικές παρουσίασαν κερδοφορία, με συνολικό θετικό αποτέλεσμα 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, την περίοδο 2017–2025 το Υπερταμείο έχει αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο σωρευτικά μερίσματα ύψους 279,8 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στην απομείωση του δημόσιου χρέους και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Παπαχρήστου αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες στην αρχική εφαρμογή της αναδιάταξης του δικτύου των ΕΛΤΑ, κυρίως ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι αυτές αντιμετωπίζονται πλέον με θεσμικές παρεμβάσεις και οργανωμένο διάλογο σε τοπικό επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μάριος Τέμπος, παρουσίασε το πλήρες σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού, το οποίο βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας με ενίσχυση της φυσικής παρουσίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ανέφερε, η βελτιστοποίηση του δικτύου βασίζεται στον εξορθολογισμό ενός δομικά μη βιώσιμου μοντέλου, με ταυτόχρονη πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης πριν από κάθε αλλαγή.

Ο σχεδιασμός των ΕΛΤΑ προβλέπει ενίσχυση –και όχι μείωση– της φυσικής παρουσίας, μέσα από ένα πολυκαναλικό δίκτυο που περιλαμβάνει ιδιόκτητα καταστήματα, συνεργαζόμενα πρακτορεία, σημεία παραλαβής–παράδοσης, έξυπνες θυρίδες και ενισχυμένη κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους 1.600 ταχυδρόμους και διανομείς του οργανισμού. Ήδη περισσότεροι από 1.300 ταχυδρόμοι έχουν εξοπλιστεί με tablets και φορητούς εκτυπωτές, ενώ έχει ανανεωθεί το 25% του στόλου οχημάτων με νέα αγροτικά, ηλεκτρικά δίκυκλα και βαρέα οχήματα.

Παράλληλα, ο κ. Τέμπος ανέδειξε τις στρατηγικές συνεργασίες των ΕΛΤΑ με διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Amazon και η Temu, καθώς και τη συνένωση ΕΛΤΑ – ΕΛΤΑ Courier, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2025–2027. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συστηματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΛΤΑ, που περιλαμβάνει περίπου 80 ακίνητα σε όλη τη χώρα, όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως μέσο δημιουργίας πόρων που επανεπενδύονται σε υποδομές, ψηφιακά συστήματα και υπηρεσίες που στηρίζουν το βασικό επιχειρησιακό έργο του οργανισμού.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων είναι ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ προχωρά με μετρήσιμα αποτελέσματα, θεσμική συνέπεια και σαφή δέσμευση για οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνικό πρόσημο και ισχυρή παρουσία σε κάθε περιοχή της χώρας.