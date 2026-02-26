Μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν στο αμφιθέατρo της Παντείου - Κ. Υφαντής: Νταήδες μελανοχίτωνες προσπάθησαν να με εκφοβίσουν

Με τον πλέον απαράδεκτο και αήθη τρόπο, μέλη του Ρουβίκωνα εισέβαλαν σήμερα στο κατάμεστο από φοιτητές αμφιθέατρο της Παντείου, την ώρα που δίδασκε ο καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κώστας Υφαντής, και επιχείρησαν να τον εκφοβίσουν.

Σε ανάρτηση που έκανε ο κ. Υφαντής στο Facebook διακρίνονται στις φωτογραφίες μέλη του Ρουβίκωνα να τον απειλούν, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για «νταήδες μελανοχίτωνες» και «μοιραία και άβουλα στρατιωτάκια, καρικατούρες "επαναστατών"», που προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν.

Παρά την προσπάθεια του Ρουβίκωνα να προκαλέσει χάος στο αμφιθέατρο, το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά, με τον καθηγητή να ευχαριστεί τους φοιτητές του για την ψυχραιμία που επέδειξαν μπροστά σε αυτό το περιστατικό.

Αυτούσια η ανάρτηση του Κώστα Υφαντή στο Facebook

«Μπροστά σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο από τους εξαιρετικούς φοιτητές και φοιτήτριες μου του Α' έτους του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, οι νταήδες μελανοχίτωνες του "ρουβίκωνα" προσπάθησαν να με εκφοβίσουν. Μοιραία και άβουλα στρατιωτάκια, καρικατούρες "επαναστατών".

Την ακαδημαϊκή ελευθερία και το πανεπιστημιακό άσυλο θα τα υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις απέναντι σε κάθε είδους τάγματα εφόδου με οποιαδήποτε προσωπικό κόστος.

Το μάθημα έγινε κανονικά. Ευχαριστώ τα παιδιά που δεν φοβήθηκαν καθόλου και έκαναν με τη συμμετοχή τους το μάθημα μας μια ακόμη απολαυστική εκπαιδευτική εμπειρία όπως τόσες άλλες, εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες».