Μ. Σχοινάς: Η ΕΕ φροντίζει για την κυβερνοασφάλεια

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία πλαισίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη διαφύλαξης των θεμελιωδών ευρωπαϊκών ελευθεριών έναντι των νέων προκλήσεων.

Πρέπει να κατοχυρώσουμε ότι «το να είναι κανείς Ευρωπαίος σημαίνει να είναι ασφαλής», δήλωσε ο κ. Σχοινάς, μιλώντας στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία αρχίζει αύριο Παρασκευή. Ο ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, σημείωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια «μόνιμη κρίση» ("perma-crisis"), «με την πανδημία, την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από απολυταρχικούς ηγέτες στην Τουρκία και στη Λευκορωσία, και με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Έκανε λόγο για «ευρωπαϊκές ιστορίες επιτυχίας» σε ό,τι αφορά τόσο τη διαχείριση της πανδημίας όσο και την ταχύτατη αντίδραση της Ευρώπης και των συμμάχων της να θωρακίσουν την Ουκρανία και τη Δύση έναντι του κινδύνου ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων. «Παρά τις προβλέψεις, δεν είχαμε μαζική κυβερνοεπίθεση. Διότι εμείς προκαλέσαμε τη διστακτικότητα του επιτιθέμενου», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

