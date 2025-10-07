Βουλή - Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και των εισηγητών της αντιπολίτευσης, σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν ξεκινήσει η εξέταση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, το διάστημα από 19/11/2019 μέχρι 10/11/2020, Γρηγόριου Βάρρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων αλλά και η χρονική κλήτευση τους, με την αντιπολίτευση να ζητά την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη και τον κ. Λαζαρίδη να απαντά ότι βεβαίως και θα καταθέσει αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως ο Νίκος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Θεσσαλία, αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.

«Κανένα απολύτως μάρτυρα δεν έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Συμφώνησε η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, ανοιχτή. Θα συζητηθεί η νέα λίστα μαρτύρων, άρα παρέλκει η προσπάθεια αυτή της αντιπολίτευσης γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά το επικοινωνιακό», αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Προφανώς και θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, τελεία και παύλα. Το πότε θα καταθέσει θα το αποφασίσει η Επιτροπή».