Μ. Λαζαρίδης: Να σταματήσει τις απειλές και να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του ο αποτυχημένος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠE (vid)

Στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα, ο οποίος απαίτησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανακαλέσει άμεσα τους ισχυρισμούς του, απειλώντας με νομικά μέτρα, απάντησε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Σαλάτας παρενέβη τηλεφωνικά στον αέρα της εκπομπής «Τώρα Μαζί» στο Open TV, κάνοντας λόγο για συκοφαντικές και προσβλητικές δηλώσεις του «γαλάζιου» βουλευτή.

Νωρίτερα, στο πάνελ της ίδιας εκπομπής, ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε υποστηρίξει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγκαλύπτει υποθέσεις, επικαλούμενος ως παράδειγμα την απομάκρυνση του Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτά για τώρα! pic.twitter.com/cYWogXO8Rw — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 2, 2025

Σύμφωνα με τον βουλευτή, ο λόγος της απομάκρυνσης ήταν ότι ο κ. Σαλάτας παρακώλυσε το έργο της Ευρωπαίας εισαγγελέως που διερευνούσε υποθέσεις στον οργανισμό.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διέψευσε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον ψευδή και συκοφαντικό, ενώ ζήτησε την άμεση ανάκληση των δηλώσεων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες».

Άμεση ήταν η απάντηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος προέτρεψε τον κ. Σαλάτα να μην τον απειλεί, αλλά να κάνει την αυτοκριτική του.

«Ο κ. Σαλάτας, ο οποίος απέτυχε παταγωδώς ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλά θα κάνει να μην με απειλεί, αλλά να κάνει την αυτοκριτική του», έγραψε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας: «Δεν διαθέτει το αλάνθαστο επειδή είναι συνταξιούχος δικαστικός. Αυτά για τώρα»