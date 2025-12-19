Μ. Λαζαρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Θα πρέπει να αποβληθεί από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Πυρά» εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας «θα πρέπει να αποβληθεί από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε εξαιρετική δουλειά πριν έρθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1», υπογραμμίζοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει ερωτήσεις για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κατηγόρησε επίσης ότι πάσχει από μέγιστο μισογυνισμό, κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι διαχρονικά υπερασπίζεται παιδοβιαστές.

«Ο Διαμαντής Καραναστάσης συνελήφθη προχθές, επειδή οδηγούσε, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Άρα, έχει τεράστιες ευθύνες η κ. Κωνσταντοπούλου για τον σύντροφό της, αφού εκείνη επιτίθεται στις οικογένειές μας», πρόσθεσε.

«Μας χαρακτηρίζει παιδοβιαστές»

Όπως επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης, αναφερόμενος στο περιστατικό με την κ. Κωνσταντοπούλου που χαρακτήρισε «παιδοβιαστή» τον κ. Γεωργιάδη, είπε: «Όταν εκτοξεύεις το δηλητήριό σου, το κάνεις συνειδητά». Υπενθυμίζεται πως η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως παρόλο που έκανε λόγο για «παιδοβιαστή» αντιπρόεδρο της ΝΔ, δεν αναφερόταν στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά στον Νίκο Γεωργιάδη.

«Θα ξεκινήσουμε αγωγές και μηνύσεις εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου. Κάθε εβδομάδα θα έρχεται μια δικογραφία στη Βουλή και θα αίρεται η βουλευτική της ασυλία», προανήγγειλε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος είπε πως κι εκείνος θα κινηθεί νομικά εναντίον της και για την παράνομη βιντεοσκόπηση της συζήτησής του με τον Γιώργο Μυλωνάκη, αλλά και για άλλα που έχει πει στη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής».

Τέλος, ο κ. Λαζαρίδης είπε πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον της, με ένα από αυτά να είναι η αποβολή της από την Επιτροπή. «Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποστείλουμε στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας όλα τα πρακτικά και εκείνη θα λάβει την απόφασή της», κατέληξε.