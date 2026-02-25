Μ. Χρυσοχοΐδης: Απόρθητος ο Εβρος, οι προσφυγικές ροές έχουν μηδενιστεί

«Ο Έβρος είναι απόρθητος και οι μεταναστευτικές ροές έχουν απολύτως μηδενιστεί», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη συζήτηση για την ασφάλεια της χώρας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

«Ο φράχτης έχει κατασκευαστεί σε μήκος 75 χιλιομέτρων και το επόμενο διάστημα θα καλύψει και άλλα 5 χιλιόμετρα, ενώ για τη φρούρηση των συνόρων υπάρχουν 1.200 συνοριοφύλακες», τόνισε ο υπουργός.

Ενώ ανέφερε ακόμα, ότι πέρυσι έγιναν 13.000 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μηδενίστηκαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και η βία στα γήπεδα.

«Μόνο για ένα έτος το 2015-2016 οι μεταναστευτικές ροές ήταν 859.000 και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο, βρίσκονται σε μείωση 60%. Από 48.000 ροές που είχαμε στα νησιά μας και στον Έβρο το 2024, το 2025 ήμασταν στις 21.000 και σήμερα οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν είναι 26.000», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμούσε 13.900 άτομα και το 2025 φτάσαμε τους 18.000 και το 2026 θα φτάσουν τα 19.000 άτομα, άρα 5.000 επιπλέον άτομα», είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όσο για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι το 2022 ήταν 515.000.000 ευρώ και στο φετινό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,42 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τις εργασίες του προσυνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της ΝΔ, Θοδωρής Ρουσσόπουλος, και χαιρετισμούς απηύθυναν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ, Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής, Γιάννης Σμυρλής και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.