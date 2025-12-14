Μ. Χαρακόπουλος: Δεν θα αφήσουμε να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο

«Η ΝΔ είναι κόμμα λαϊκό, κόμμα με ευρεία λαϊκή βάση, με ρίζες βαθιές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι ηγεσίες μπορεί να αλλάζουν, οι υπουργοί και οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος της ΝΔ, όμως, παραμένει, στον βασικό του κορμό, πάντα σταθερός, και αυτός μας δίνει τη δύναμη για να υλοποιήσουμε το κοινό μας όραμα για μια Ελλάδα της ευημερίας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας. Και η ισχυρότερη απόδειξη αυτών των δεσμών με τη βάση είσαστε εσείς φίλες και φίλοι πρόεδροι των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ». Με αυτά τα λόγια απευθύνθηκε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στους προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ, από όλη την Ελλάδα, στη σημερινή σύνοδο, στην Αθήνα.

Ο κ. Χαρακόπουλος προσέθεσε ότι «χωρίς εσάς, χωρίς τις δικές σας παρεμβάσεις η κυβέρνηση και η ηγεσία του κόμματος θα ήταν ένα κεφάλι χωρίς σώμα. Δεν θα λάμβανε τα σωστά μηνύματα. Και κάποιες φορές, οφείλω να πω, λάθη και παραλείψεις έχουν γίνει γιατί δεν ακούστηκε εγκαίρως η δική σας φωνή, δεν λήφθηκε εγκαίρως το δικό σας μήνυμα».

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «η σημερινή σύνοδος πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη θριαμβευτική ομόφωνη εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, αλλά και μια ημέρα μετά την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, που σηματοδοτεί και την είσοδο σε μια νέα αναπτυξιακή φάση για τη χώρα. Δύο σημαντικά θετικά γεγονότα τα οποία δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής και κοπιώδους προσπάθειας που καταβάλλεται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη ημέρα που η ΝΔ ανέλαβε και πάλι τα ηνία της εξουσίας, έπειτα από την λαϊκιστική λαίλαπα που ενέσκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε αυτά τα χρόνια η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι αυτή που λαμβάνει τις μεγάλες, τις ιστορικές αποφάσεις που βάζουν τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. Όπως το κάνει διαρκώς από το 1974, αφ' ότου ίδρυσε το κόμμα μας ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής».

«Οι αγρότες σαρξ εκ της σαρκός μας»

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε, επίσης, πως «ειπώθηκε από πολλούς ότι οι περισσότεροι στα μπλόκα είναι δικοί μας. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών ψηφίζει, στηρίζει διαχρονικά την ΝΔ, αφού είναι σαρξ εκ της σαρκός της παράταξης; Μαζί μας ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές. Προφανώς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σκανδαλίζει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά και οι παρενέργειές του στις καθυστερήσεις πληρωμών, έχουν επιδράσει καταλυτικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως και η κατάρρευση τιμών σε βασικά αγροτικά προϊόντα και οι συνέπειες της εξάπλωσης της ευλογιάς [σ.σ.: των αιγοπροβάτων] στους κτηνοτρόφους. Από κάθε κρίση πρέπει να διδασκόμαστε. Να αποφεύγουμε λάθη ή αστοχίες και να έχουμε ταχύτερα αντανακλαστικά. Ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ κάλεσε τους αγρότες να έρθουν τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους. Με τους αγρότες δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Δεν θα αφήσουμε να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο. Και εσείς πρέπει να βοηθήσετε σε αυτό».

Για μια τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση της ΝΔ

Καταλήγοντας ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «όλα όσα έγιναν, όσα πετύχαμε, για όσα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, αλλά και όσα προγραμματίζουμε να γίνουν, για την ανάπτυξη, για την ευημερία, για τη στήριξη της οικογένειας, για την παραμονή των νέων στον τόπο τους, για μεγαλύτερες συντάξεις, για καλύτερα εισοδήματα, για ισχυρότερη άμυνα, όλα μα όλα θα τεθούν εν κινδύνω εάν εκλείψει η πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό θα κριθεί στις επόμενες εκλογές. Μια πιθανή ακυβερνησία μπορεί να φέρει τη χώρα και πάλι στην οπισθοδρόμηση και στο χάος. Και τώρα πια σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον, με μια Ευρώπη που αναζητά τον δρόμο της, εν μέσω οικονομικής κρίσης, με μια Δύση που συνολικά αμφισβητείται η ενότητά της, με ένα επιθετικό αναθεωρητισμό που ψάχνει ευκαιρία για να εκδηλωθεί. Μόνη επιλογή για να μη φθάσουμε εκεί είναι μια νέα νίκη της ΝΔ, μια νέα αυτοδυναμία της ΝΔ, μια ισχυρή, άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ, που θα μπορέσει να ολοκληρώσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Γι' αυτό τον στόχο καλούμαστε όλοι να εργαστούμε από τώρα».