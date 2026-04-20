Μ. Βορίδης: Αν έκρινα νομικά, θα απέρριπτα και τις 13 άρσεις ασυλίας

Σε σκέψεις παραμένει ο Μάκης Βορίδης για το τι θα ψηφίσει στην προσεχή ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με τις άρσεις ασυλίας 13 πολιτικών προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, αν αξιολογούσε την υπόθεση μόνο με νομικά κριτήρια, θα απέρριπτε και τις 13 περιπτώσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το τελικό του «ναι» ή «όχι» λόγω της πολιτικής διάστασης που έχει πάρει η συζήτηση.

«(Δεν θα ψήφιζα) Κανένα. Μηδέν. Θα τα απέρριπτα όλα», τόνισε ο κ. Βορίδης στο Open, εξηγώντας πως η υπόθεση σχετίζεται με τα πολιτικά καθήκοντα και την δραστηριότητα των βουλευτών.

Πρόσθεσε ωστόσο πως οι ίδιοι οι βουλευτές ζητάνε να πάνε στη Δικαιοσύνη προκειμένου να μην μείνει κάποια σκιά γύρω από το όνομά τους.

«Η καρδιά μου σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μερικά καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω… θα το σκεφτώ».