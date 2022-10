Κυρ. Μητσοτάκης: Θα ζητήσω την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σε συνέντευξη του στους Sunday Times ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως θα ζητήσει από τη Βρετανίδα ομόλογό του, Λιζ Τρας, να επιστραφούν τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το skai.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στο κυριακάτικο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας ανέφερε πως η Βρετανία πλησιάζει στην απόφαση επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα.

Τόνισε δε ότι θα εγείρει το ζήτημα με την ομόλογό του Λιζ Τρας, όταν επισκεφθεί το Λονδίνο αργότερα μέσα στο έτος, γράφουν οι Sunday Times που φιλοξενούν συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σε μια περίοδο που η Τρας θα κοιτάζει να χτίσει αξιοπιστία και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως στριμωγμένο όσον αφορά τη συνολική του εικόνα μετά από την κηδεία (της βασίλισσας) θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα της πω» δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης στη βρετανική εφημερίδα.

