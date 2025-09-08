Κυρ. Μητσοτάκης: Τα σενάρια που διέψευσε και η στρατηγική κόντρα σε Τσίπρα - Ανδρουλάκη

Η διήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, δημιούργησε ουσιαστικά τον «καμβά» της κυβερνητικής πολιτικής για το υπόλοιπο της τετραετίας, σκιαγραφώντας ταυτόχρονα τη στρατηγική της απέναντι στην αντιπολίτευση. Η φράση του κ. Μητσοτάκη «θα κριθούμε για την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε το 2023 και το έργο μας» - φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα - φαίνεται ότι, κυρίως από εδώ και στο εξής, θα αποτελέσει τη βασική γραμμή των κυβερνητικών επιχειρημάτων όταν απευθύνεται τόσο προς στους πολίτες, όσο και στους πολιτικούς της αντιπάλους.

Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, έδειξε τον προσανατολισμό του Μεγάρου Μαξίμου και περιέγραψε με έναν τρόπο το σύνθημά του, τη στόχευση, το δίλημμα και το διακύβευμα της πορείας προς τις κάλπες, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται παραμένει κεντρικός στόχος του.

Μίλησε για οικονομία βασισμένη στις φιλελεύθερες αρχές με πρώτιστη τη μείωση των φόρων, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοσιονομική ισορροπία, για υπεύθυνο πατριωτισμό, για νομιμότητα παντού, για πολιτική σταθερότητα. Απευθύνθηκε ειδικά στη μεσαία τάξη, τους οικογενειάρχες, τους νέους, τους ακρίτες.

Μίλησε για σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, με κορυφαίο την ακρίβεια, έδωσε στίγμα προθέσεων για κομβικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και ανέδειξε την ενίσχυση της υγείας ως μείζονα προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική του σύγκρουση με την αντιπολίτευση αποκτά συγκεκριμένο «πεδίο».

Με δεδομένο ότι οι αλλαγές στη φορολογία, που ανακοινώθηκαν, θα τύχουν εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2026, το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να διατηρεί στην πρώτη γραμμή την επιχειρηματολογία που οδήγησε στην υιοθέτηση αυτών των μέτρων, τα οφέλη που οι πολίτες πρέπει να προσδοκούν και την απτή ενίσχυση των εισοδημάτων που η φορολογική μεταρρύθμιση εξασφαλίζει. Απέναντι στην κριτική, που δέχεται, η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να απαντά με αριθμούς, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που προτάσσει αφορούν σε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική ισορροπία και «αγγίζοντας» κρίσιμα θέματα, όπως το δημογραφικό.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το επόμενο σαββατοκύριακο, θα δημιουργήσει και το πλαίσιο της κριτικής από την κυβέρνηση προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Έως τώρα, το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταθέσει καμία κοστολογημένη πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης, παρουσιάζεται από τα κυβερνητικά στελέχη ως αιχμή αυτής της κριτικής.

Ήδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα πρώτο δείγμα για την «γραμμή» της κυβερνητικής απάντησης στις έως σήμερα διατυπωμένες θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, αποκρούοντας ως απλοϊκή και ουσιαστικά λιγότερο δίκαιη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό, θέτοντας ένα ερώτημα, που η κυβέρνηση θα αναδείξει το επόμενο διάστημα, αν δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψηφίζει τις μειώσεις φόρων και υπενθυμίζοντας παλινωδίες του παρελθόντος, όπως η αλλαγή στάσης του Γιώργου Παπανδρέου για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Στο «κάδρο» της κριτικής από την κυβέρνηση θα βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας, με τη διαφορά, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται η ίδια να τον φέρνει στο προσκήνιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε την ομιλία του πρώην πρωθυπουργό το απόγευμα της Παρασκευής στο συνέδριο του Economist, ενώ όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου περιορίστηκε να επαναλάβει ότι ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το προηγούμενο διάστημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μιλήσει για προσπάθεια «ξεπλύματος» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρωθυπουργό να κάνει ένα ακόμη βήμα, αυτή τη φορά, μιλώντας για «χρυσούς χορηγούς» του. Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική «γραμμή» απέναντι στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η υπενθύμιση των πεπραγμένων του στη διακυβέρνηση της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά και την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Παρά την έντονη κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, επιχείρησε να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση των συναινέσεων, ζητώντας προτάσεις και εν τέλει συγκλίσεις πάνω σε μεταρρυθμίσεις, που όπως είπε ξεπερνούν τους κυβερνητικούς κύκλους, όπως για παράδειγμα τα θέματα της παιδείας και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, που μελετά η κυβέρνηση ή ο διορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές, «πετώντας» έτσι το μπαλάκι και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός ηπιότερου πολιτικού κλίματος.

Από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «οριοθέτησε» μόνο το κυβερνητικό αφήγημα απέναντι στους πολίτες και την αντιπολίτευση. Έθεσε και το περίγραμμα του πολιτικού σκηνικού, βάζοντας τέλος σε μια σειρά σεναρίων. Καταρχάς, στο σενάριο των πρόωρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες στο τέλος της τετραετίας, σημειώνοντας με νόημα, «έχουμε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα εξαντλήσουμε την τετραετία, η συζήτηση εκεί τελειώνει» και απαντώντας έτσι εμμέσως στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «απονομιμοποιημένης κυβέρνησης και πρωθυπουργού».

Κατά δεύτερον, διέψευσε εκ νέου το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου, επαναλαμβάνοντας ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δε μπορεί να αλλάζουν. Με κατηγορηματικό τρόπο, τέλος, απέρριψε το σενάριο περί αποχώρησής του από την ηγεσία της ΝΔ εν κινήσει, δηλαδή πριν τις επόμενες εκλογές, αποδίδοντας το, μάλιστα, σε «συμφέροντα που θέλουν να δημιουργούν συνθήκες αναταραχής στην κυβέρνηση».

Το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει τις πρώτες δημοσκοπήσεις, που θα αποτυπώνουν τον αντίκτυπο των μέτρων και της εξειδίκευσής τους στην κοινή γνώμη, εκτιμώντας ότι πάνω στις ανακοινώσεις της φετινής ΔΕΘ μπορεί να οικοδομηθεί η κυβερνητική ρητορική, που θα πείσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων.