Κυρ. Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με συγγενείς ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς

Με τις οικογένειες μελών που απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατά την εισβολή τους σε ισραηλινό έδαφος, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ.

Τις συναντήσεις κοινοποίησε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο «X», πρώην Twitter όπου και δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε πριν από λίγο στο Ισραήλ με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς πριν από 2 εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα μέλη των απαχθέντων ζήτησαν την ασφαλή επιστροφή των οικείων τους, έκκληση που έχουν απευθύνει σε πολλούς ηγέτες. Γι΄αυτό, όπως του ανέφεραν, πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να επιστρέψουν πίσω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε συγκλονισμένος από τις δύσκολες στιγμές που περνούν και για τις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν με τους δικούς τους ανθρώπους, όταν ήδη είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, οπότε και θεωρούν δεδομένο ότι είναι ζωντανοί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι μια μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα. Είμαστε στη μεριά του πολιτισμού και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντι στη Χαμάς, που είναι το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis: "It's civilization against barbarism. We're on the side of civilization. We have to unite, all together, against Hamas, which is ISIS." https://t.co/JYocoMKR1p pic.twitter.com/BsgyQWnwLx

Την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Τελ Αβίβ.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

«Εκτιμώ την αλληλεγγύη σας, της κυβέρνησής σας και του ελληνικού λαού, αυτή τη σκοτεινή ώρα» τόνισε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας τη στάση της Ελλάδας αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που «από την πρώτη στιγμή υπερασπίστηκε και υποστήριξε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Dear PM @netanyahu, I am here not just as an ally, but as a friend. Greece supports Israel's right to self-defense in line with International Law. It's important to stress the need to protect civilians, to free Israelis held hostage by Hamas and to avoid a humanitarian crisis. pic.twitter.com/G6wTTZWsQx