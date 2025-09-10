Κυρ. Μητσοτάκης: Στο Χαϊδάρι σήμερα το απόγευμα

Συνάντηση με πολίτες στο Χαϊδάρι θα έχει το απόγευμα στις 18:30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό καφέ της πόλης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με κατοίκους ώστε να ακούσει από πρώτο χέρι τις αντιδράσεις στις εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις και στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων και των συνταξιούχων. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι τα μέτρα θα βρουν θετική απήχηση και αναμένουν τα πρώτα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι η θητεία θα εξαντληθεί έως την άνοιξη του 2027, προσφέροντας – όπως σημειώνουν – χρόνο για να ωριμάσουν και να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος είναι το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφει κάθε χρόνο δίκαια στην κοινωνία.

Η σημερινή επίσκεψη στο Χαϊδάρι αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης εκστρατείας εξόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη «στις γειτονιές», με επόμενες στάσεις και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της περιφέρειας.