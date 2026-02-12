Άτυπη Σύνοδος Κορυφής EE

Με συγκεκριμένες προτάσεις για να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα να αποβεί προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, προσέρχεται η Ελλάδα στην άτυπη σύνοδο κορυφής που διεξάγεται την Πέμπτη στο Βέλγιο, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ανταγωνιστικότητα είναι αφηρημένη έννοια και αν δεν συνδυαστεί με καλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές, θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη για τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός

«Η κλιματική κρίση, είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του και πρόσθεσε:

Ενώ πρόσθεσε ότι «αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής θα έχουμε την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας».

Τέλος, όπως είπε, «θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω στην αγορά ενέργειας που είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην ΕΕ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση για να έχουμε καλύτερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Τι συζητείται στο Βέλγιο

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται την Πέμπτη στο Βέλγιο, σε μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής, με σκοπό να καταλήξουν σε κοινά σημεία ώστε να ενισχύσουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές εξαρτήσεις της ΕΕ από τρίτες χώρες.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι το status quo, το οποίο καταδεικνύει την πλήρη αδυναμία της ΕΕ να αντεπεξέλθει στις τρέχουσες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις και, συνεπώς, την ανάγκη οι «27» να δώσουν απαντήσεις.