Κυρ. Μητσοτάκης: Στη Βουλή αύριο για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα στις 19:00 με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ελιζέ: Στην Αθήνα ο Μακρόν 24 και 25 Απριλίου - Στο επίκεντρο η ελληνογαλλική αμυντική συμμαχία

Σημειώνεται ότι, στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι, η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε πολιτικό, αμυντικό και στρατηγικό επίπεδο.