Κυρ. Μητσοτάκης: Παρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο Μιλάνο

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δίνει το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού πατώντας στην παρακάτω εικόνα: