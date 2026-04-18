Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα επίσκεψη του πρωθυπουργού στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε και το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο πρωθυπουργός έφθασε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» περίπου στις 11.30 και παρέμεινε εκεί για περίπου μιάμιση ώρα, αποχωρώντας λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παραμένει σταθερή, αν και εξακολουθεί να κρίνεται κρίσιμη.

Οι θεράποντες ιατροί προχωρούν σταδιακά στη μείωση των φαρμάκων καταστολής, με στόχο, όταν περάσουν τα κρίσιμα πρώτα εικοσιτετράωρα, να επιχειρηθεί η αφύπνισή του και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του.