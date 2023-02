Κυρ. Μητσοτάκης - Α. Μπλίνκεν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα κατ’ ιδίαν συνάντηση και δείπνο εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή, ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Κατά τις συνομιλίες έγινε μία συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδό τους ενόψει και της έναρξης του Δ’ Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, αύριο Τρίτη, και συμφωνήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνσή τους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε στον Πρωθυπουργό την εκτίμησή του για τη στήριξη χωρίς αστερίσκους που παρείχε η Ελλάδα στην Ουκρανία από την πρώτη στιγμή και υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Συζητήθηκαν ακόμη η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την άμεση βοήθεια που παρείχε η Ελλάδα στην Τουρκία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Μπλίνκεν συμφώνησαν στη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σταθερή θέση της Ελλάδας και γνώμονας της πολιτικής της ήταν και παραμένει η ειρηνική επίλυση των διαφορών και οι σχέσεις καλής γειτονίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Στο δείπνο εργασίας παρακάθησαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, 'Αντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, όπως είπε, με αναφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε μια σειρά από «εξελίξεις που έχουν θέσει υπό δοκιμασία τη συμμαχία μας. Σταθήκαμε όμως ικανοί να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ξέρετε η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πλήρως την Ουκρανία και με στρατιωτική βοήθεια κι έχουμε στείλει υπό κάθε δυνατή μορφή, μαζί με τους συμμάχους μας το σήμα ότι αυτή η άσκηση βίας δεν είναι αποδεκτή από δημοκρατικές χώρες. Έχουμε εμβαθύνει τις διμερείς μας σχέσεις με τις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα κι αυτό έχει γίνει σε όλα τα μέτωπα, και στο στρατιωτικό, αλλά και στο ενεργειακό.

Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι μία καλή περίοδος για την ελληνική οικονομία η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και ξέρω ότι έρχεστε από την Τουρκία, όπου εκεί ράγισε η καρδιά μας από την ανθρωπιστική καταστροφή που χτύπησε το γείτονά μας και ήμασταν από τους πρώτους που έστειλαν βοήθεια.

Πρόκειται για μια φρικτή καταστροφή πραγματικά που δείχνει ότι όσο κι αν υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφορές με την κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, οι λαοί μας είναι κοντά και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σ' αυτό το ψυχολογικό δέσιμο και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας κάτι που θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών μας, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώς ήλθες και πάλι στην Αθήνα».

Ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τόνισε: «Είναι δύσκολοι καιροί έχετε δίκιο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε από κοινού να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες. Όπως είπατε είναι ένας χρόνος που βιώνουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά χτίζουμε πολύ σημαντικές συμμαχίες, πολύ ισχυρές και πραγματικά χαιρετίζω την πρωτιά της Ελλάδας σε έναν μεγάλο αριθμό μετώπων όπου επέδειξε την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα επίσης έπαιξε ηγετικό ρόλο σε θέματα τα οποία άπτονται της ενέργειας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και σε μια σειρά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τη σχέση μας. Έχουμε εμβαθύνει τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μας, έχουμε εμβαθύνει την εταιρική μας σχέση διμερώς, αλλά και αυτά τα οποία κάνουμε μαζί στην περιοχή αυτή και τον κόσμο.

«Ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, όπως επισημάνατε, ως ενεργειακός κόμβος, ως ηγέτης σε θέματα περιβάλλοντος, επίσης ως ηγέτης στην ένταξη κρατών στην Ευρώπη, των Δυτικών Βαλκανίων, κάνει τεράστια διαφορά και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό» σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε: «Προσβλέπω στη συνέχιση της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών μας, των δεσμών μεταξύ των λαών μας. Αλλά πιστεύω ίσως, κατά κάποιο τρόπο, το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι -όπως είπατε όταν εκφωνήσατε την ιστορική σας ομιλία στην κοινή συνεδρίαση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, και βλέπω τη φωτογραφία εδώ, το θυμάμαι πολύ καλά- και ένα από τα πράγματα που είπατε, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι αυτό που πραγματικά μάς ενώνει -Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα- είναι το θαύμα μιας ελληνικής ιδέας. Της ιδέας ότι η κοινωνία λειτουργεί καλύτερα όταν οι πολίτες της είναι ίσοι και όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία του κράτους.

Είναι μια ισχυρή ιδέα που μάς ενώνει σε κάτι θεμελιώδες. Είναι μια ιδέα που σε κάποια μέρη, με ορισμένους τρόπους, αμφισβητείται. Και το γεγονός ότι παραμένουμε ενωμένοι πιστεύω αποτελεί πηγή μεγάλης ελπίδας για το μέλλον».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφθασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 17:30, προερχόμενος από την Άγκυρα.

«Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C