Κυρ. Μητσοτάκης: Με νόμο θα επισπευσθούν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα

«Πριν εκστομίσετε κατηγορίες κατά της ΝΔ, θα θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αναφερθείτε στη δική σας Κοινοβουλευτική Ομάδα ως ΚΟ υποδίκων. Οι περισσότεροι από τους 95 βουλευτές που έγινε άρση ασυλίας δεν είναι της ΝΔ», ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την ομιλία του στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν.

Έχω εδώ τα πρακτικά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2020. Στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή, δεν μπορούσε να ερευνήσει περιόδους άλλης διακυβέρνησης, ανέφερε ακόμα και υπογράμμισε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

«Το ξέρουμε καλά όλοι μας όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό. Άλλο το ενδιαφέρον του βουλευτή για τον πολίτη που έρχεται στο γραφείο του και άλλο αποδεδειγμένη ποινική πράξη. Είναι προς τιμή των βουλευτών που ζήτησαν την άρση ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία να ζητήσουν όλοι οι βουλευτές άρση ασυλίας», σημείωσε.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επισήμανε πως ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίσει γρήγορα ποιους θα στείλει στο ακροατήριο, ποιους θα βάλει στο αρχείο και να δικαιολογήσει την ουδετερότητά της.