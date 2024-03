Κυρ. Μητσοτάκης: Κορυφαίας σημασίας η σταθερότητα στην Αίγυπτο

Τη μεγάλη σημασία της Αιγύπτου ως δύναμης σταθερότητας για την περιοχή, τόσο για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών, όσο και για τον ευρύτερο στρατηγικό της ρόλο σε μια άκρως ταραγμένη γεωπολιτική ζώνη, ανέδειξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις που έκανε από το Κάιρο της Αιγύπτου.

Η παρουσία έξι ευρωπαίων ηγετών στη συνάντηση με τον αιγύπτιο πρόεδρο, Αλ Σίσι, μεταξύ των οποίων της ίδιας της προέδρου της ΕΕ, Ουρσουλα Φον Ντερ Λάινεν, και η υπογραφή συμφωνιών 7,4 δισ ευρώ, δείχνουν ακριβώς τη σημασία που αποδίδει η Ευρώπη στην πολιτική και οικονομική στήριξη προς τη συγκεκριμένη χώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι θα η Αθήνα θα συνεργαστεί με το Κάιρο στενά για την αποφυγή παράνομης μετανάστευσης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, ενώ θα σχεδιαστούν νόμιμοι οδοί για τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε επίσης και στη συνεργασία με την Αίγυπτο στα θέματα ενέργειας.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφώνησε με όσα είπε νωρίτερα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί η χερσαία επίθεση στη Ράφα και ταυτόχρονα ζήτησε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι καθώς και να ανοίξουν οι διόδοι για την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η επίσκεψή σας σήμερα έχει τεράστια συμβολική σημασία γιατί μαζί κάναμε μια αλλαγή στη συνεργασία μας» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Αιγύπτου κατά την τοποθέτησή του. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, έκανε ειδική αναφορά στον πόλεμο στη Γάζα λέγοντας ότι αποτελεί μια μεγάλη ανησυχία «θα ζητήσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα διαδρόμων για ανθρωπιστική βοήθεια».

Είναι πράγματι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Κάιρο αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα για τις σχέσεις Ευρώπης - Αιγύπτου και για εμάς, την Ελλάδα και την Κύπρο, που εργαστήκαμε σκληρά μαζί για να φτάσουμε στο σημείο να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας στο επίπεδο μιας συνολικής και στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Πρόκειται πραγματικά για μια ημέρα-ορόσημο που αναγνωρίζει τη βαθιά στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για τη σταθερότητα και την ευημερία, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα έλεγα και της Ευρώπης στο σύνολό της.

Πράγματι, το σχέδιο Κοινής Δήλωσης που θα υπογράψουμε σήμερα καθορίζει τα διάφορα δομικά στοιχεία για την υλοποίηση της πρόθεσής μας να καταστήσουμε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση όσο πιο βαθιά χρειάζεται. Είτε πρόκειται για οικονομικά θέματα είτε για ενεργειακά, όπου αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε για να σας βοηθήσουμε όχι μόνο να σταθεροποιήσετε την οικονομία, αλλά και να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να παρέχετε θέσεις εργασίας για τους νέους Αιγύπτιους προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις.

Είτε αυτό αφορά την ενέργεια, όπου έργα όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, βοηθώντας σας να αναπτύξετε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και διασφαλίζοντας ότι αυτές οι ανανεώσιμες πηγές θα φτάσουν στην Ευρώπη και, υπό αυτή την έννοια, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας ασφάλεια. Είτε αυτό σημαίνει να σκεφτούμε νέα και πιο φιλόδοξα έργα, όπως η δυνατότητα, ίσως στο μέλλον, αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στους γεωλογικούς σχηματισμούς που διαθέτετε ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης ή της εξάντλησης κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Είτε πρόκειται για συνεργασία σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, όπου, πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει η Αίγυπτος όσον αφορά στη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων από πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες.

Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος El-Sisi ορθώς επισήμανε πως αν η Αίγυπτος είναι ευημερούσα και σταθερή, αυτό θα μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε και άλλες χώρες, όπως η Λιβύη και το Σουδάν, οι λαοί των οποίων ίσως ωθούνται να ξεφύγουν από διώξεις, πόλεμο αλλά και από την οικονομική απόγνωση. Και φυσικά, όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διακινητές που εκμεταλλεύονται την απελπισία αθώων ανθρώπων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλες, νέες οδοί παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και ότι θα προσφέρουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης για τους νέους Αιγύπτιους που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την Αίγυπτο, όσον αφορά στη διμερή μας εταιρική σχέση. Υποδεχόμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες Αιγύπτιους που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι η συνεργασία μας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μαζί ως αποτέλεσμα αυτής της νέας συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Τέλος, όσον αφορά στη Γάζα, επιτρέψτε μου επίσης να μοιραστώ τη βαθιά μας ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση και να να επαναλάβω την έκκλησή μας για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την στήριξή μου γι’ αυτό που είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, σε καμία περίπτωση, οποιονδήποτε αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στην Αίγυπτο.

Αναγνωρίζουμε τις βαθιές ανησυχίες της Αιγύπτου για την ασφάλεια στο ζήτημα αυτό. Ευελπιστώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος, για να διερευνήσουμε το πώς μπορούμε να εργαστούμε ξανά στην κατεύθυνση της μόνης ρεαλιστικής μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης στην παλαιστινιακή τραγωδία: και αυτή είναι, φυσικά, η λύση των δύο κρατών.

Κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, με χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα να βρίσκομαι μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους διακεκριμένους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η παρουσία τόσων πολλών από εμάς εδώ σήμερα μαρτυρά την ιδιαίτερη αξία που αποδίδουμε σε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Κυριακής, υπεγράφη στο Κάιρο της Αιγύπτου η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνυπέγραψε τη στρατηγική συμφωνία με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι στο αιγυπτιακό προεδρικό μέγαρο.



Στην τελετή παρέστησαν οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επισημαίνει:

