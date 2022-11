Κυρ. Μητσοτάκης: Η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζει μια πρόκληση

«Σήμερα η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζει μια πρόκληση που πρέπει να αναρωτηθούμε πως θα ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε, τι όραμα έχουμε για τα επόμενα 50 χρόνια πως θα αντιμετωπίζουμε τις απειλές και επίσης πως αντιδρούμε σε αυτές που δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», στους Δελφούς.

Το συνέδριο διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά.

«Είναι γνωστό ότι οι βασιλιάδες έρχονταν εδώ στους Δελφούς για να πάρουν χρησμούς, οι οποίοι όμως δεν έδιναν καθαρές απαντήσεις» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προειδοποίησε για το μέλλον ότι πρέπει να συνδυαστεί η προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς με την προστασία της φύσης.

Αναφέρθηκε τη φωτιά στη φωτιά στην περιοχή των Δελφών στο πιο θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη που περιορίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ως ένα παράδειγμα της προστασίας των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως είπε, αυτό ήταν το αντικείμενο της υπογραφής της σύμβασης πριν 50 χρόνια στο Παρίσι για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.



Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι για πρώτη φορά και διεθνώς έχουν δημιουργηθεί νέοι θεσμοί που αποτέλεσαν το θεμέλιο νέων ιδρυμάτων καθώς και διαδικασιών που θα συγκεντρώσουν την τεχνογνωσία για τη διατήρηση της κληρονομιάς.

Υπενθύμισε ότι το 1981 ως Υπουργός Εξωτερικών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέγραψε για να εισέλθει η Ελλάδα στη στενή ομάδα των κρατών της Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Είπε επίσης ότι στην Ελλάδα προστατεύονται 18 μνημεία, από την Ακρόπολη και τους Δελφούς, έως και την περιοχή του Μυστρά, την Κνωσό το Δίον και την Βεργίνα.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι η σύμβαση παγκόσμιας κληρονομιάς συνέβαλε στη χαρτογράφηση των κινδύνων που απειλούν τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και επίσης τόνισε ότι απαιτούνται δεξιότητες για την προστασία της. Έκανε λόγο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή με την δημιουργία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο από την οπτική της κλιματικής προστασίας αλλά και την οικονομική προοπτική.

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο και για την «απειλή του υπερτουρισμού» λέγοντας ότι με τη συνεχή πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, επέρχεται ο κίνδυνος καταστροφής των μνημείων. «Θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε νέες περιοχές όπως το βουνό του Παρνασσού που προσφέρει πολλές επιλογές», ενώ είπε επίσης ότι «μόνο με σεβασμό στα μνημεία μπορούμε να διατηρήσουμε την κληρονομικά για τις επόμενες γενεές».

Τέλος, τόνισε ότι δεν πρέπει να αποφύγουμε να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για την προστασία των μνημείων, αφού η παροχή βραχυπρόθεσμου οφέλους μερικές φορές δεν είναι καν τόσο σημαντική σε σχέση με την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και προστασία αυτών των πολύ μοναδικών τοποθεσιών.