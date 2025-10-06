Κυρ. Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα κλείνεις ραντεβού και για εξωτερικά ιατρεία - Το ΕΣΥ αλλάζει

Βίντεο στο TikTok ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ διαδικτυακά.

«Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;

Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν.

Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού.

Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως.

Το ΕΣΥ αλλάζει!»

(Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το βίντεο)