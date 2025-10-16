Κυρ. Μητσοτάκης: Στο 1,10€/lt το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αττική, 1,13 στην περιφέρεια - «Μία ακόμα μικρή νίκη κατά της ακρίβειας»

Στη μείωση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης τα τελευταία τρία χρόνια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στην Αττική το 2023 η τιμή του πετρελαίου ήταν €1,37, πέρσι ήταν στο €1,16, ενώ φέτος είναι στο €1,10, ενώ όπως τόνισε ίσως κάποιοι το βρουν και σε λίγο χαμηλότερη τιμή.

Από την άλλη, στην περιφέρεια ήταν στο €1,40 πριν δύο χρόνια και πλέον έχει πάει στο €1,13.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πρόκειται για «άλλη μια νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», ενώ υπενθύμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000.000 το χρόνο επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει τους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού πατώντας στην παρακάτω εικόνα.