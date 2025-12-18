Κυρ. Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

«Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Instagram, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του και με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

(Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού)

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα “Κίμων”».

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να ξεκινήσει να πλέει προς την Βρέστη, όπου θα παραλάβει οπλισμό και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου.

Αφού ακουστεί το όνομα της φρεγάτας και υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, θα ακολουθήσει και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Πρόκειται για μία ιστορική ημέρα, καθώς, μετά 26 χρόνια, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει καινούργια κύρια μονάδα επιφανείας για τον στόλο. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΝ αναμένεται να αναλάβει τα επόμενα χρόνια και τις υπόλοιπες τρεις φρεγάτες FDI.