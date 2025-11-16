Κυρ. Μητσοτάκης για θάνατο Δ. Σταμάτη: Ευγενής και διακριτικός, τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για έναν «ευγενή και διακριτικό άνθρωπο που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυρ. Μητσοτάκη:

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο.

Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους»